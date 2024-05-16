Расчленили и пытались сжечь: на ферме в Польше жестоко убили украинца

В польском городе Рокицины на агропредприятии жестоко убили гражданина Украины и пытались сжечь его тело в хозяйственной постройке. Мужчине было 48 лет. Об этом сообщает польское издание Fakt.pl, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в ночь на 12 мая на ферме в польском городе Рокицины вспыхнул пожар.

"Пламя охватило хозяйственную постройку. Вскоре на место прибыли пожарные и ликвидировали огонь. Тогда было сделано ужасную находку - тело украинца, которое было расчленено, скорее всего, топором. На месте преступления следователи изъяли ряд следов и вещественных доказательств, что позволило задержать подозреваемых", - пишет издание.

В тот же день за убийство задержали трех человек. Двое мужчин, 37 и 34 лет, были обвинены в убийстве с особой жестокостью.

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"В ходе расследования дела полицейские установили, что подозреваемые действовали не одни. Третий задержанной полицейскими - 35-летней женщине - инкриминировали неоказание помощи лицу, жизни или здоровью которого угрожала опасность, и сокрытие следов преступления", - добавляет издание.

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Всех подозреваемых временно задержали на три месяца. Мужчинам грозит пожизненное заключение, женщине - до пяти лет лишения свободы. Какие были мотивы этого жестокого преступления, пока неизвестно.