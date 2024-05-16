Расчленили и пытались сжечь: на ферме в Польше жестоко убили украинца

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  102617 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  102422 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  103109 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  123765 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  53108 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  121678 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135202 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140012 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150040 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167381 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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15 мая 2024, 10:00  •  186601 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  206470 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  408487 просмотра

Расчленили и пытались сжечь: на ферме в Польше жестоко убили украинца

48-летний украинец был жестоко убит, а его тело расчленено и сожжено в хозяйственной постройке сельскохозяйственного предприятия в польском городе Рокицины, трое подозреваемых в совершении преступления были арестованы.

Криминал и ЧП •   •  6220 просмотра
Расчленили и пытались сжечь: на ферме в Польше жестоко убили украинца

Одесский бизнесмен приобрел пять FPV-дронов в обмен на вышиванку - Кипер

Предприниматель из Одесской области обменял вышиванку от Центра "Живой музей" на пять беспилотников, которые будут переданы Вооруженным силам Украины.

Общество •   •  7776 просмотра
Одесский бизнесмен приобрел пять FPV-дронов в обмен на вышиванку - Кипер

АРМА обнаружило в США 4 миллиона долларов активов украинца, которого подозревают в растрате денег

У гражданина Украины, подозреваемого в хищении 64 миллионов гривен, были обнаружены скрытые активы на сумму 4 миллиона долларов в США, включая недвижимость и банковские счета.

Криминал и ЧП •   •  8045 просмотра
АРМА обнаружило в США 4 миллиона долларов активов украинца, которого подозревают в растрате денег

Киев предупреждает, что москва может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели - Reuters

россия, возможно, готовится к масштабному наступлению в ближайшие недели, накапливая небольшие подразделения вблизи Сумской области Украины.

Война •   •  16003 просмотра
Киев предупреждает, что москва может готовиться к большому наступлению в ближайшие недели - Reuters

Болгария через суд потребует от "Газпрома" более 400 млн евро компенсации за прекращение поставок газа

"Булгаргаз" потребует от "Газпрома" более 400 миллионов евро компенсации за убытки, вызванные прекращением поставок газа более двух лет назад.

Новости Мира •   •  14341 просмотра
Болгария через суд потребует от "Газпрома" более 400 млн евро компенсации за прекращение поставок газа

Австрия создала спецфонд на 500 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину

Австрия открыла специальный кредитный фонд в размере 500 млн евро для поддержки экспортных операций с Украиной в течение следующих пяти лет, обеспечивая покрытие рисков и способствуя инвестициям, имеющим решающее значение для восстановления Украины, в частности в инфраструктуру, транспорт и снабжение.

Экономика •   •  15702 просмотра
Австрия создала спецфонд на 500 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину

Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений, при этом российские войска используют свое преимущество в живой силе и технике для усиления давления на украинские позиции, но украинские защитники отражают атаки и наносят врагу максимальные потери.

Война •   •  14455 просмотра
Ситуация на фронте контролируемая, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Зеленский: россия пытается расширить войну

россия пытается расширить войну, утверждая, что стремится к миру, но рф надо заставить к настоящему, справедливому миру всеми средствами, подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

Война •   •  15404 просмотра
Зеленский: россия пытается расширить войну

Направлению Волчанска удалось добавить уверенности, но угрозы есть - Зеленский

Президент Украины отмечает, что контрударные действия продолжаются - продолжаются и в других районах в приграничье Харьковщины. По его словам, результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше.

Война •   •  15011 просмотра
Направлению Волчанска удалось добавить уверенности, но угрозы есть - Зеленский

Силам обороны удалось остановить активное продвижение врага по территории Харьковской области - Синегубов

Украинские войска остановили активное наступление россиян в Харьковской области и восстановили более выгодные позиции на некоторых участках, хотя линия фронта еще не стабилизировалась.

Война •   •  13414 просмотра
Силам обороны удалось остановить активное продвижение врага по территории Харьковской области - Синегубов