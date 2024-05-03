Украинка пыталась ввезти из Польши смартфонов на сумму более миллиона гривен

200 незадекларированных смартфонов на 1,25 млн гривен пыталась провезти в Украину из Польши жительница Львовской области. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 3 мая на пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" во время проверки в микроавтобусе Ford Transit, который прибыл из Польши, был обнаружен незадекларированный груз смартфонов.

Таможенники добавляют, что водитель, 25-летняя жительница Львовщины, выбрала "зеленый коридор" для прохождения таможенного контроля. Однако во время осмотра авто работники таможни обнаружили в багажном отделении 200 мобильных телефонов XIAOMI (модель REDMI). Ориентировочная стоимость товара 1 млн 250 тыс. грн.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу гражданами). А товары были временно изъяты.

Напомним,

Верховная Рада приняла за основу законопроект, призванный привести таможенное законодательство Украины в соответствие с практикой Европейского Союза, введя такие понятия, как таможенное представительство, разрешения на определенные таможенные режимы, а также положения о перемещении и временном хранении товаров под таможенным контролем.

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