Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  140087 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123599 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135811 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161144 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139637 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134302 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117735 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне

Инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга была уволена после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она хвастается своей дорогой одеждой и аксессуарами стоимостью более 25 000 долларов США, включая часы Cartier за 5 000 долларов США и шляпу за 18 000 долларов США.

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Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне

Сумская область: 112 взрывов прогремели на фоне российских обстрелов, 3 раненых

За один день российские войска совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, ранив 3 человек.

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Сумская область: 112 взрывов прогремели на фоне российских обстрелов, 3 раненых

Армия обороны Израиля заявила, что "Хезболла" выпустила 40 ракет

По данным Армии обороны Израиля, около 40 ракет было выпущено из Ливана по северному Израилю, некоторые из них были перехвачены, а другие попали в открытую местность, о жертвах не сообщается.

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Армия обороны Израиля заявила, что "Хезболла" выпустила 40 ракет

Первые 5-10 лет: Зеленский заявил, что после войны должны быть специальные условия безопасности в Украине

После окончания войны в Украине все города будут иметь особый режим безопасности в течение первых 5-10 лет из-за большого количества оружия в обороте, заявил президент Владимир Зеленский.

Война •   •  14329 просмотра
Первые 5-10 лет: Зеленский заявил, что после войны должны быть специальные условия безопасности в Украине

Икона моды модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет

Легендарный модельер Роберто Кавалли, известный как "король анимализма" за свои культовые анималистические принты и джинсовую одежду, умер во Флоренции в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Культура •   •  11673 просмотра
Икона моды модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет

Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что все международные партнеры Украины согласны участвовать в восстановлении Украины после войны, стоимость которого оценивается примерно в 700 миллиардов долларов, хотя окончательная сумма не может быть определена до окончания войны.

Война •   •  14576 просмотра
Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский

В ОП рассказали, не ухудшились ли отношения Украины и США

Соединенные Штаты остаются самым надежным стратегическим партнером Украины, с постоянным диалогом и разнообразным сотрудничеством между двумя странами по различным вопросам, включая военную помощь, Саммит мира и предстоящий саммит НАТО.

Война •   •  15714 просмотра
В ОП рассказали, не ухудшились ли отношения Украины и США

В рф провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты: что известно

россия успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, чтобы подтвердить надежность своих стратегических ракетных систем.

Новости Мира •   •  13674 просмотра
В рф провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты: что известно

Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины

Чехия нашла в третьих странах более 1 миллиона артиллерийских снарядов, которые могут быть приобретены для Украины, причем их количество сейчас превышает 1 миллион единиц боеприпасов 155-го калибра, сообщил президент Чехии Петр Павел.

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Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины

Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности

По словам заместителя главы Администрации Президента, Украина сейчас ведет переговоры с около 10 странами о подписании соглашений в сфере безопасности, причем некоторые соглашения планируется подписать в течение месяца.

Война •   •  15795 просмотра
Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности