Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне

Главного инспектора управления административно-хозяйственной деятельности Львовской таможни Юлию Дрыгу уволили после того, как в сети появилось видео где она рассказала блогеру Николасу Карми о цене своей одежды и аксессуаров. В частности, на госчиновнице была шляпа за 18 тысяч гривен, и часы Cartier стоимостью 5000 долларов. Об увольнении Дрыги сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.

Детали

Экспосадовица попала на видео известного модного блогера Николаса Кармы, который расспрашивает случайных прохожих "сколько стоит ее образ". Еще в статусе главного инспектора управления административно-хозяйственной деятельности Львовской таможни Дрыга призналась блогеру о стоимости своего наряда. По ее словам, шляпа от украинского дизайнера Руслана Багинского стоит 18 000 грн, сумка Louis Vuitton - 1500 долларов, обувь Hermes - 800 долларов, часы Cartier - 5000 долларов, а поводок для собаки от бренда Gucci - 200 долларов.

На видео с инспектором, опубликованное в ТікТок, обратил внимание журналист Тарас Середич. По его информации, его опубликовали утром, 12 апреля. А впоследствии - удалили.

Сам блогер Николас Карма в Instagram объяснил, что удалил публикацию по просьбе Юлии Дрыги. Точнее он заархивировал его, чтобы видео было недоступным для просмотра. Впрочем, впоследствии блогер снова открыл видео для просмотра, ведь Юлия не возражала против этого.

В видео Юлия Дрыга рассказала, что работает "немножко на себя, немного на государство". Заметим, что в декларации за 2023 год инспектор указала 136 тысяч гривен зарплаты на таможне, 41 тысячу гривен - от предпринимательской деятельности и 3 тысячи долларов наличными.

На скандальное видео отреагировал руководитель Львовской таможни Андрей Кузник. На своей странице в Facebook он написал, что "Дрыга Юлия написала заявление на увольнение по соглашению сторон, на основании которого, мной подписан соответствующий приказ".

С 02 августа 2023 года она работала Главным инспектором управления административно-хозяйственной деятельности. После сегодняшнего видео начата проверка, в рамках которой Дрыга Юлия была приглашена для дачи объяснений в отдел по вопросам предотвращения коррупции. - сообщил Кузник.

Также, по словам руководителя Львовской таможни, об этой ситуации проинформировали НАПК "с целью проведения проверки и соответствующего реагирования".

После увольнения Дрыга в комментарии журналисту сказала, что "еще не успела адаптироваться к работе". Ее часы не настоящие Cartier, а копия, сумка же от Louis Vuitton, хоть и оригинальная, но из старой коллекции и куплена за деньги от бизнеса.