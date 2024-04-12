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Инспектора Львовской таможни уволили с работы после видео в соцсетях, где она хвасталась дорогим нарядом - Суспільне
Инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга была уволена после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором она хвастается своей дорогой одеждой и аксессуарами стоимостью более 25 000 долларов США, включая часы Cartier за 5 000 долларов США и шляпу за 18 000 долларов США.
Сумская область: 112 взрывов прогремели на фоне российских обстрелов, 3 раненых
За один день российские войска совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, ранив 3 человек.
Армия обороны Израиля заявила, что "Хезболла" выпустила 40 ракет
По данным Армии обороны Израиля, около 40 ракет было выпущено из Ливана по северному Израилю, некоторые из них были перехвачены, а другие попали в открытую местность, о жертвах не сообщается.
Первые 5-10 лет: Зеленский заявил, что после войны должны быть специальные условия безопасности в Украине
После окончания войны в Украине все города будут иметь особый режим безопасности в течение первых 5-10 лет из-за большого количества оружия в обороте, заявил президент Владимир Зеленский.
Икона моды модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет
Легендарный модельер Роберто Кавалли, известный как "король анимализма" за свои культовые анималистические принты и джинсовую одежду, умер во Флоренции в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.
Партнеры соглашаются, что восстанавливать Украину будут все - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что все международные партнеры Украины согласны участвовать в восстановлении Украины после войны, стоимость которого оценивается примерно в 700 миллиардов долларов, хотя окончательная сумма не может быть определена до окончания войны.
В ОП рассказали, не ухудшились ли отношения Украины и США
Соединенные Штаты остаются самым надежным стратегическим партнером Украины, с постоянным диалогом и разнообразным сотрудничеством между двумя странами по различным вопросам, включая военную помощь, Саммит мира и предстоящий саммит НАТО.
В рф провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты: что известно
россия успешно провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, чтобы подтвердить надежность своих стратегических ракетных систем.
Чехия нашла более миллиона артснарядов для Украины
Чехия нашла в третьих странах более 1 миллиона артиллерийских снарядов, которые могут быть приобретены для Украины, причем их количество сейчас превышает 1 миллион единиц боеприпасов 155-го калибра, сообщил президент Чехии Петр Павел.
Украина ведет переговоры с 10 странами по соглашениям по безопасности
По словам заместителя главы Администрации Президента, Украина сейчас ведет переговоры с около 10 странами о подписании соглашений в сфере безопасности, причем некоторые соглашения планируется подписать в течение месяца.