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Українка намагалася ввезти з Польщі смартфонів на суму понад мільйон гривень

Українка намагалася ввезти з Польщі смартфонів на суму понад мільйон гривень

Київ • УНН

 • 15866 перегляди

Мешканка Львівщини намагалася ввезти в Україну з Польщі 200 незадекларованих смартфонів на суму 1,25 млн грн.

200 незадекларованих смартфонів на 1,25 млн гривень намагалася провезти в Україну з Польщі мешканка Львівської області. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 3 травня на пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" під час перевірки у мікроавтобусі Ford Transit, який прибув із Польщі, було виявлено незадекларований вантаж смартфонів.

Митники додають, що водійка, 25-річна мешканка Львівщини, обрала "зелений коридор" для проходження митного контролю. Однак під час огляду авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 200 мобільних телефонів XIAOMI (модель REDMI). Орієнтовна вартість товару 1 млн 250 тис. грн.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами). А товари були тимчасово вилучені.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, покликаний привести митне законодавство України у відповідність до практики Європейського Союзу, запровадивши такі поняття, як митне представництво, дозволи на певні митні режими, а також положення про переміщення та тимчасове зберігання товарів під митним контролем.

Інспекторку Львівської митниці звільнили з роботи після відео у соцмережах, де вона хизувалась дорогим вбранням - Суспільне 12.04.24, 22:33 • 45286 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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