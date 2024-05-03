Українка намагалася ввезти з Польщі смартфонів на суму понад мільйон гривень
Київ • УНН
Мешканка Львівщини намагалася ввезти в Україну з Польщі 200 незадекларованих смартфонів на суму 1,25 млн грн.
200 незадекларованих смартфонів на 1,25 млн гривень намагалася провезти в Україну з Польщі мешканка Львівської області. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.
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Зазначається, що 3 травня на пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" під час перевірки у мікроавтобусі Ford Transit, який прибув із Польщі, було виявлено незадекларований вантаж смартфонів.
Митники додають, що водійка, 25-річна мешканка Львівщини, обрала "зелений коридор" для проходження митного контролю. Однак під час огляду авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 200 мобільних телефонів XIAOMI (модель REDMI). Орієнтовна вартість товару 1 млн 250 тис. грн.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами). А товари були тимчасово вилучені.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, покликаний привести митне законодавство України у відповідність до практики Європейського Союзу, запровадивши такі поняття, як митне представництво, дозволи на певні митні режими, а також положення про переміщення та тимчасове зберігання товарів під митним контролем.
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