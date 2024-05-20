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У Польщі затримали українця, який збрехав поліції, що в нього викрали мільйон євро

У Польщі затримали українця, який збрехав поліції, що в нього викрали мільйон євро

Київ • УНН

 • 24032 перегляди

58-річний українець був затриманий у Польщі за неправдиві свідчення про крадіжку майже 2 мільйонів злотих (близько 900 000 євро). Поліція виявила, що ці гроші йому не належали, тож найближчі три місяці він проведе під вартою.

В Польщі поліцейські затримали українця за неправдиві свідчення щодо викрадення в нього майже 2 мільйонів злотих. Про це пише УНН з посиланням на заяву Окружного управління столичної поліції Польщі. 

Деталі 

Зазначається, що чоловік стверджував, що вкрадені більш як 900 000 євро нібито належать йому. Однак у працівників поліції почали виникати сумніви щодо походження цієї суми грошей.

Кримінальний інцидент, (...) стався у квітні. Тоді 58-річний громадянин України подав офіційну заяву про пограбування. У зв'язку з цією ситуацією вжили заходів поліцейські з кількох відділів центрального відділення поліції

- нагадують польські правоохоронці. 

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На допитах він заявляв, що гроші нібито мали надійти від продажу нерухомості та його заощаджень. Виявилося, що свідчення українця не відповідають дійсності - викрадені гроші чоловікові не належать.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом надання неправдивих свідчень. За рішенням суду у Варшаві він проведе найближчі три місяці під вартою.

Нагадаємо

У польському місті Рокіціни на агропідприємстві жорстоко вбили громадянина України та намагалися спалити його тіло у господарській будівлі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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