У Польщі затримали українця, який збрехав поліції, що в нього викрали мільйон євро
Київ • УНН
58-річний українець був затриманий у Польщі за неправдиві свідчення про крадіжку майже 2 мільйонів злотих (близько 900 000 євро). Поліція виявила, що ці гроші йому не належали, тож найближчі три місяці він проведе під вартою.
В Польщі поліцейські затримали українця за неправдиві свідчення щодо викрадення в нього майже 2 мільйонів злотих. Про це пише УНН з посиланням на заяву Окружного управління столичної поліції Польщі.
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Зазначається, що чоловік стверджував, що вкрадені більш як 900 000 євро нібито належать йому. Однак у працівників поліції почали виникати сумніви щодо походження цієї суми грошей.
Кримінальний інцидент, (...) стався у квітні. Тоді 58-річний громадянин України подав офіційну заяву про пограбування. У зв'язку з цією ситуацією вжили заходів поліцейські з кількох відділів центрального відділення поліції
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На допитах він заявляв, що гроші нібито мали надійти від продажу нерухомості та його заощаджень. Виявилося, що свідчення українця не відповідають дійсності - викрадені гроші чоловікові не належать.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом надання неправдивих свідчень. За рішенням суду у Варшаві він проведе найближчі три місяці під вартою.
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