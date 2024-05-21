Польша планирует затопить отдельные участки границы с РФ и Беларусью

Польша создаст на границе с РФ и Беларусью протяженностью 400 километров систему укреплений, бункеров и других препятствий. Об этом в эфире TVN24 заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает УНН.

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"Это будут укрепления, укрытия и инфраструктура, которые восстановят ощущение безопасности и нормальности для людей, которые там живут... Это будет все, в том числе облесение, а там, где нужно - затопленные участки", - рассказал он.

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Ранее Туск сообщил, что польское правительство направит более 2,5 млрд долл. на укрепление восточной границы Польши в рамках программы «Щит Восток». Он уточнил, что средства уже выделяются, соответствующие работы продолжаются.

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