Польща планує затопити окремі ділянки кордону з РФ та Білоруссю
Київ • УНН
Польша планирует создать систему укреплений, бункеров и других препятствий вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией, включая восстановление лесов и затопление некоторых участков, чтобы вернуть чувство безопасности жителям, проживающим там.
Польща створить на кордоні з РФ і Білоруссю протяжністю 400 кілометрів систему укріплень, бункерів та інших перешкод. Про це в ефірі TVN24 заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає УНН.
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"Це будуть укріплення, укриття та інфраструктура, які відновлять відчуття безпеки та нормальності для людей, котрі там живуть… Це буде все, в тому числі заліснення, а там, де потрібно - затоплені ділянки", - розповів він.
Доповнення
Раніше Туск поінформував, що польський уряд скерує понад 2,5 млрд дол. на зміцнення східного кордону Польщі у межах програми "Щит Схід". Він уточнив, що кошти вже виділяються, відповідні роботи тривають.
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