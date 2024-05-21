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Польща планує затопити окремі ділянки кордону з РФ та Білоруссю

Польща планує затопити окремі ділянки кордону з РФ та Білоруссю

Київ • УНН

 • 85456 перегляди

Польша планирует создать систему укреплений, бункеров и других препятствий вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией, включая восстановление лесов и затопление некоторых участков, чтобы вернуть чувство безопасности жителям, проживающим там.

Польща створить на кордоні з РФ і Білоруссю протяжністю 400 кілометрів систему укріплень, бункерів та інших перешкод.  Про це в ефірі TVN24 заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає УНН.

Деталі

"Це будуть укріплення, укриття та інфраструктура, які відновлять відчуття безпеки та нормальності для людей, котрі там живуть… Це буде все, в тому числі заліснення, а там, де потрібно - затоплені ділянки", - розповів він.

Доповнення

Раніше Туск поінформував, що польський уряд скерує понад 2,5 млрд дол. на зміцнення східного кордону Польщі у межах програми "Щит Схід". Він уточнив, що кошти вже виділяються, відповідні роботи тривають.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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