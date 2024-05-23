Польша усиливает меры безопасности в "хабе помощи Украине" из-за опасений диверсий - Bloomberg

Польские власти усиливают безопасность вокруг "главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине", на фоне того, как серия арестов, объявленных на этой неделе, обнажает растущее беспокойство по поводу диверсионных операций, которые поддерживает россия, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министр внутренних дел страны Томаш Семоняк подтвердил, что принимаются меры по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка.

"Мы столкнулись с иностранным государством, которое ведет враждебные и, выражаясь военным языком, кинетические действия на территории Польши", - заявил Семоняк в интервью в Варшаве, не уточнив меры безопасности в аэропорту.

"Ничего подобного раньше не было", - указал он.

Министр заявил, что Польша сталкивается с беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства после того, как премьер-министр страны Дональд Туск объявил, что целых 12 человек были задержаны в рамках подавления предполагаемых диверсий, направленных из россии. Речь идет о поджогах, попытках поджога, а также физических нападениях.

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Роль аэропорта Жешув-Ясенка в операции, которую поддерживает кремль, стала известна в апреле. Прокуратура заявила, что задержала мужчину, подозреваемого в содействии заговору с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина якобы был готов собирать информацию о безопасности аэропорта в рамках плана.

В марте прошлого года шестнадцать иностранных граждан были задержаны по подозрению в участии в сети слежки за поставками в Украину в юго-восточном Подкарпатском регионе, в который входит региональный центр Жешув. Польские агенты изъяли камеры, электронные устройства и GPS-передатчики.

В рамках польского расследования власти выясняют роль кремля в пожаре, который сжег торговый центр в Варшаве в начале этого месяца. Другой случай связан с предполагаемой попыткой поджечь лакокрасочную фабрику в городе Вроцлав на западе страны.

Семоняк сказал, что недавние действия были заказаны российской военной разведкой ГРУ, добавив, что аналогичные методы применяются по всей Европе. По его словам, они обычно включают вербовку так называемых "одноразовых агентов", таких как футбольные хулиганы или организованные преступные группы, которые готовы совершать подобные действия за деньги, сказал он.

Министр назвал это "очень серьезной ситуацией", поскольку российские службы теперь действуют на чужой территории гораздо более осознанно.

"Мы больше не говорим об агентах влияния или какой-то онлайн-деятельности, - сказал Семеняк. - Это люди, которые готовы прийти и поджечь".

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