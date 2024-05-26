NYT: Россия проводит в Европе диверсионную кампанию по срыву поставок вооружения Украине

Москва расширяет масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на представителей разведки США и их союзников, передает УНН.

Детали

Отмечается, что американские разведчики совместно с союзниками отслеживают увеличение количества диверсионных операций "низкого уровня" в Европе, которые, по их мнению, являются частью кампании РФ по подрыву усилий для военной поддержки Украины.

В частности среди подобных операций издание приводит поджоги склада в Великобритании, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.

Также сообщают об аресте российских агентов по обвинению в подготовке нападений на военные базы США.

Хотя эти действия могут показаться случайными, американские и европейские чиновники, отвечающие за вопросы безопасности, отмечают, что они являются частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы замедлить передачу оружия Киеву и создать видимость роста оппозиции к поддержке Украины.

По словам чиновников, этой кампанией руководит военная разведка России.

Дополнение

По данным NYT, их действия пока не прервали поток оружия в Украину, и многие из целей не имеют прямого отношения к войне. Но некоторые представители силовых структур говорят, что Россия пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить безопасность по всей цепи поставок оружия, что увеличивает расходы и замедляет темпы поставок.

Одной из характерных черт российской диверсионной кампании является использование завербованных местных жителей европейских стран. Американские и европейские чиновники говорят, что это делается частично для того, чтобы усложнить обнаружение атак и создать впечатление, что они являются результатом внутренней оппозиции к поддержке Украины.

На фоне роста беспокойства относительно саботажа послы стран НАТО в следующем месяце встретятся с директором национальной разведки США Аврией Хейнс, которая предоставит разведывательную информацию о войне России в Украине, а также обсудит российскую кампанию саботажа в Европе.

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