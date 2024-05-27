Электроника и боеприпасы: Столтенберг рассказал, как Китай и КНДР помогают россии в войне против Украины

Азия имеет значительное влияние на войну в Украине, ведь именно Северная Корея и КНР поддерживают Москву и обеспечивают ее военной помощью. Об этом на Парламентской ассамблее НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.

Детали

Столтенберг подчеркнул, что важнейшими поставщиками и сторонниками войны россии против Украины в Европе являются страны Азии.

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По его словам, Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя оборудование двойного назначения, являясь важнейшим торговым партнером

Китай активизировал экономические торговые отношения с Россией, и они поставляют 90% микроэлектроники, которую россия получает, поступает из Китая. И эти микропроцессоры, микроэлектроника - это оборудование, которое россия использует для создания ракет, боевых танков, самолетов, которые потом используют для ведения жестокой войны против Украины - заявил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что без этой экономической поддержки со стороны Китая рф не смогла бы вести войну так, как она ведет против Украины.

Кроме того, он напомнил, что важным поставщиком снарядов для российских войск стала Северная Корея.

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Северная Корея поставляет в РФ более миллиона артиллерийских снарядов. Зато Россия делится технологиями, которые позволяют Ирану и Северной Корее развивать свои ракетные и ядерные программы. Итак, то, что мы видим в Европе, в Украине, заключается в том, какое значение Азия имеет для войны в Украине - рассказал генеральный секретарь Альянса

Дополнение

Столтенберг также предупредил, что Китай и Россия, авторитарные государства, Иран, Северная Корея, все больше сближаются. По его мнению, НАТО следует усиливать сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе,.

Он подчеркнул, что это станет одной из основных тем Вашингтонского саммита.

Напомним

Как сообщают источники The New York Times, москва расширяет масштаб диверсионных операций в Европе, направленных на подрыв поставок военной помощи Украине.