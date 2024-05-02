Украина проинформировала Южную Корею о нередких случаях использования рф баллистических ракет из КНДР

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с послом Республики Корея в Украине Ким Хьонг То. Во время встречи, в частности, речь шла об использовании россией ракет и боеприпасов из Северной Кореи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как сообщает МИД, первый заместитель министра привлек внимание корейской стороны к последствиям российского ракетного террора, отметив растущее количество жертв среди гражданского населения и разрушений объектов критической инфраструктуры.

"Отмечено, что украинская сторона задокументировала неоднократные факты использования государством-агрессором баллистических ракет и боеприпасов производства КНДР", - говорится в сообщении.

Баллистические ракеты КНДР проходят боевые испытания в Украине - Bloomberg

Андрей Сибига выразил благодарность за последовательную поддержку Республикой Корея Украины в противодействии российской агрессии, предоставленную финансовую и гуманитарную помощь, объем которой в рамках программы солидарности с Украиной составляет 2,55 млрд долл США.

Также во время встречи, отмечалась важная роль Кореи в реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, в частности в контексте подготовки инаугурационного Саммита мира в Швейцарии.

Стороны согласились с необходимостью поддержания нарастающей динамики украинско-корейского политического диалога на высшем уровне, а также усиления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Напомним

Генеральный прокурор Украины сообщал, что с 30 декабря по 7 февраля россия выпустила по Украине 24 северокорейские баллистические ракеты.

19 марта Чон Пак, высокопоставленный чиновник США, занимающийся вопросами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Государственном департаменте, заявила о по меньшей мере 10 случаях использования северокорейских ракет на поле боя в Украине.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, что вместе с Ираном подпитывают рф