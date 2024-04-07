Баллистические ракеты КНДР проходят боевые испытания в Украине - Bloomberg

Использование россией северокорейских ракет во время атак по Украине дает КНДР редкий шанс испытать свое оружие в бою и, возможно, получить уроки, которые могли бы улучшить его эффективность. Об этом заявил командующий Тихоокеанской армии США генерал Чарльз Флинн, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Я не верю, что на моей последней памяти северокорейская армия имела такую лабораторию на поле боя, которую россияне позволили себе иметь в Украине, - сказал генерал Чарльз Флинн, командующий Тихоокеанскими сухопутными войсками США.

Детали

По его словам, это дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и самим боеприпасам.

"США будут внимательно наблюдать за тем, как это будет развиваться", - сказал Флинн во время визита в разветвленный армейский гарнизон Хамфрис, примерно в 80 километрах (50 милях) к югу от Сеула.

Флинн сказал, что его и других большое беспокойство вызывает то, что Северная Корея сможет узнать о своем оружии то, "к чему она бы не имела доступа при отсутствии конфликта", такого как война РФ против Украины.

Дополнение

Reuters со ссылкой на Генерального прокурора Украины сообщало, что с 30 декабря по 7 февраля россия выпустила по Украине 24 северокорейские баллистические ракеты.

19 марта Чон Пак, высокопоставленный чиновник США, занимающийся вопросами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Государственном департаменте, заявила о по меньшей мере 10 случаях использования северокорейских ракет на поле боя в Украине.