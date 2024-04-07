Баллистические ракеты КНДР проходят боевые испытания в Украине - Bloomberg

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  166069 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  167510 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  166905 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  147463 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  108269 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  126866 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118576 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120373 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112491 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101423 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Публикации

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  296658 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  367810 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  368359 просмотра

Баллистические ракеты КНДР проходят боевые испытания в Украине - Bloomberg

Использование россией северокорейских ракет по Украине дает Северной Корее редкий шанс испытать свое оружие в бою и извлечь уроки для повышения его эффективности.

Война •   •  11033 просмотра
Баллистические ракеты КНДР проходят боевые испытания в Украине - Bloomberg

Оккупанты обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе, есть погибшие - Федоров

российские оккупанты обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе, в результате чего 3 мирных жителей погибли, 1 получил ранения.

Война •   •  11577 просмотра
Оккупанты обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе, есть погибшие - Федоров

Калашников о ситуации возле Часового Яра: не простая и напряженная

Ситуация в районе Часового Яра в Бахмутском районе остается достаточно сложной и напряженной: россияне пытаются осуществить штурмовые действия на населенные пункты, прикрывающие Часов Яр, но их атаки были отбиты.

Война •   •  11775 просмотра
Калашников о ситуации возле Часового Яра: не простая и напряженная

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

С наступлением весны дерматолог Ксения Коновцева советует ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, гиперпигментации и рака кожи, выбирать средства в соответствии с типом и потребностями кожи, а также принимать дополнительные меры защиты, например, носить солнцезащитные очки и головные уборы.

Здоровье •   •  11478 просмотра
Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Гуменюк о мобилизации в армию рф: жители оккупированных территорий "на карандаше"

Планы россии мобилизовать 300 000 человек могут коснуться жителей временно оккупированных территорий, которые подали заявки на включение в списки избирателей во время кампании так называемого "референдума", поскольку их данные засчитываются как дополнительный ресурс для призыва на военную службу.

Война •   •  17486 просмотра
Гуменюк о мобилизации в армию рф: жители оккупированных территорий "на карандаше"

Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и Лозовскому, есть погибшие и раненые

7 апреля российские войска нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, что привело к человеческим жертвам, повреждениям жилых домов, учебных заведений и инфраструктуры.

Война •   •  17548 просмотра
Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и Лозовскому, есть погибшие и раненые

Гуменюк о ситуации в районе Роботино: рф снизила свое давление на суше, но переключились на авиацию

российские оккупанты уменьшили наземное давление вблизи Роботино в Запорожской области, но усилили воздушные удары, используя управляемые бомбы и неуправляемые авиационные ракеты, чтобы препятствовать продвижению украинских войск.

Война •   •  19048 просмотра
Гуменюк о ситуации в районе Роботино: рф снизила свое давление на суше, но переключились на авиацию

В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии

В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии: некоторые троллейбусные маршруты курсируют по сокращенным маршрутам или не работают.

Война •   •  20172 просмотра
В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии

Оккупанты нанесли 483 удара по Запорожской области: 54-летний мужчина пострадал от атаки на предприятие

За минувшие сутки российские оккупанты 483 раза открывали огонь в 8 населенных пунктах Запорожской области, во время обстрела предприятия в Запорожье ранен 54-летний мужчина.

Война •   •  21899 просмотра
Оккупанты нанесли 483 удара по Запорожской области: 54-летний мужчина пострадал от атаки на предприятие

Херсонщина: обстрел рф унес жизни 2 человек, 3 получили ранения

российские войска обстреляли многочисленные населенные пункты в Херсонской области, в результате чего 2 человека погибли, 3 получили ранения и нанесли значительный ущерб жилым кварталам, зданиям и инфраструктуре.

Война •   •  22306 просмотра
Херсонщина: обстрел рф унес жизни 2 человек, 3 получили ранения