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рф уже випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети з КНДР. Генпрокурор розповів деталі

рф уже випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети з КНДР. Генпрокурор розповів деталі

Київ • УНН

 • 23276 перегляди

З 30 грудня по 7 лютого росія випустила по Україні 24 північнокорейські балістичні ракети, які вбили 14 цивільних осіб.

рф випустила щонайменше 24 північнокорейські балістичні ракети по Україні, починаючи з 30 грудня, у результаті ударів, які здебільшого оминули відповідні військові цілі та вбили щонайменше 14 мирних жителів. Про це пише Reuters з посиланням на Генерального прокурора України, передає УНН.

За словами Костіна, попередня оцінка дозволила Києву встановити, що балістичні ракети були з Північної Кореї, а також із серії КН-23/24, останньої в ряду ракет, які росія використовує для авіаударів.

ЗМІ зауважує, що кремль не спростував і не підтвердив використання ракет і боєприпасів північнокорейського виробництва.

У розмові з журналістами в Києві Костін сказав, що з 24 випущених ракет лише дві були "відносно" точними, включно з ударами по нафтопереробному заводу та аеродрому.

Росія може ще активніше скуповувати балістичні ракети за кордоном – ISW05.01.24, 06:28 • 37538 переглядiв

"Точність ракет викликає сумнів", - сказав він.

За даними Сполучених Штатів, росія почала отримувати балістичні ракети та артилерійські снаряди з Північної Кореї після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент росії володимир путін зустрілися на саміті у вересні.

"Загалом у період з 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник здійснив щонайменше 12 ударів із цього типу (північнокорейської) ракети по семи областях України", - сказав Генпрокурор.

За його словами, найбільше застосування балістичної ракети було по центру Харкова 2 січня, коли загинуло троє людей, ще 64 отримали поранення.

Костін підтвердив, що Україна розслідує, чи величезна вирва, яка з'явилась поблизу міста Буча під Києвом під час авіаудару в четвер вранці, була спричинена північнокорейською ракетою.

Аналіз атак встановив, що максимальна дальність польоту ракет становить до 650 км, сказав він, додавши, що за попередньою оцінкою росія запускала їх з району воронежа.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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