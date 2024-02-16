рф уже выпустила по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР. Генпрокурор рассказал детали
Киев • УНН
С 30 декабря по 7 февраля россия выпустила по Украине 24 северокорейские баллистические ракеты, которые убили 14 гражданских лиц.
рф выпустила по меньшей мере 24 северокорейские баллистические ракеты по Украине, начиная с 30 декабря, в результате ударов, которые в основном обошли соответствующие военные цели и убили по меньшей мере 14 мирных жителей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Генерального прокурора Украины, передает УНН.
По словам Костина, предварительная оценка позволила Киеву установить, что баллистические ракеты были из Северной Кореи, а также из серии КН-23/24, последней в ряду ракет, которые россия использует для авиаударов.
СМИ отмечает, что кремль не опроверг и не подтвердил использование ракет и боеприпасов северокорейского производства.
В разговоре с журналистами в Киеве Костин сказал, что из 24 выпущенных ракет только две были "относительно" точными, включая удары по нефтеперерабатывающему заводу и аэродрому.
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"Точность ракет вызывает сомнение", - сказал он.
По данным Соединенных Штатов, россия начала получать баллистические ракеты и артиллерийские снаряды из Северной Кореи после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент россии владимир путин встретились на саммите в сентябре.
"Всего в период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник совершил не менее 12 ударов из этого типа (северокорейской) ракеты по семи областям Украины", - сказал Генпрокурор.
По его словам, наибольшее применение баллистической ракеты было по центру Харькова 2 января, когда погибло три человека, еще 64 получили ранения.
Костин подтвердил, что Украина расследует, была ли огромная воронка, которая появилась вблизи города Буча под Киевом во время авиаудара в четверг утром, вызвана северокорейской ракетой.
Анализ атак установил, что максимальная дальность полета ракет составляет до 650 км, сказал он, добавив, что по предварительной оценке россия запускала их из района воронежа.
рф уже выпустила по Украине по меньшей мере 24 баллистические ракеты из КНДР. Генпрокурор рассказал детали
С 30 декабря по 7 февраля россия выпустила по Украине 24 северокорейские баллистические ракеты, которые убили 14 гражданских лиц.
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