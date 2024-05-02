Україна поінформувала Південну Корею про непоодинокі випадки використання рф балістичних ракет з КНДР
Київ • УНН
Україна обговорила з послом Південної Кореї використання росією північнокорейських ракет і боєприпасів, висловивши вдячність за підтримку Південної Кореї у протистоянні російській агресії.
Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з послом Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те. Під час зустрічі, зокрема, йшлося про використання росією ракет та боєприпасів з Північної Кореї, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як повідомляє МЗС, перший заступник міністра привернув увагу корейської сторони до наслідків російського ракетного терору, наголосивши на зростаючій кількості жертв серед цивільного населення та руйнувань об’єктів критичної інфраструктури.
"Відзначено, що українська сторона задокументувала непоодинокі факти використання державою-агресором балістичних ракет та боєприпасів виробництва КНДР", - йдеться у повідомленні.
Балістичні ракети КНДР проходять бойові випробування в Україні - Bloomberg07.04.24, 11:15 • 31302 перегляди
Андрій Сибіга висловив вдячність за послідовну підтримку Республікою Корея України у протидії російській агресії, надану фінансову та гуманітарну допомогу, обсяг якої в рамках програми солідарності з Україною складає 2,55 млрд дол США.
Тако ж під час зустрічі, наголошувалос на важливій ролі Кореї у реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, зокрема у контексті підготовки інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.
Сторони погодилися із необхідністю підтримання наростаючої динаміки українсько-корейського політичного діалогу на найвищому рівні, а також посилення співпраці в торговельно-економічній та інвестиційній сферах.
Нагадаємо
Генеральний прокурор України повідомляв, що з 30 грудня по 7 лютого росія випустила по Україні 24 північнокорейські балістичні ракети.
19 березня Чон Пак, високопосадовиця США, що займається питаннями Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) в Державному департаменті, заявила про щонайменше 10 випадків використання північнокорейських ракет на полі бою в Україні.
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