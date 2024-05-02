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У Пентагоні заявили, що стурбовані поглибленням відносин між КНДР і росією, що разом з Іраном підживлюють рф

У Пентагоні заявили, що стурбовані поглибленням відносин між КНДР і росією, що разом з Іраном підживлюють рф

Київ • УНН

 • 22165 перегляди

Міністерство оборони США стурбоване поглибленням зв'язків між Північною Кореєю та росією, які разом з Іраном підживлюють незаконну війну росії проти України.

У Міністерстві оборони США стурбовані поглибленням відносин між КНДР і росією, що разом з Іраном підживлюють рф на полі бою в Україні. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 1 травня, пише УНН.

Ми стурбовані - ми, звичайно, стурбовані поглибленням відносин між КНДР і росією, що разом з Іраном підживлюють росію на полі бою в Україні, на тлі того, як вони продовжують вести цю незаконну війну і вбивати безліч невинних громадян України

- вказала Сінгх.

"Отже, щодо того, що ми робимо як Сполучені Штати, ми продовжуємо стежити за цим. Міністерство оборони ви, звичайно, бачили, як ми зміцнюємо наші відносини з Іраком усередині регіону. Ми продовжуємо озброювати Україну тією зброєю, яка їй потрібна на полі бою. А потім у міжвідомчому просторі, як ви бачили, Міністерство фінансів оголошує про нові санкції щодо росії, КНДР та інших країн. Отже, ми безперечно, ставимося до цього серйозно і продовжуємо стежити за цим як міністерство", - зазначила речниця Пентагону.

Відповідаючи на запитання, чи є інформація про вербування росією північнокорейських найманців для війни з Україною, Сінгх сказала, що у неї "немає жодної інформації про це". "Я не бачила жодних повідомлень про це, але при цьому ми, звісно, знаємо, що КНДР готова підтримати росію в її воюванні проти України, і це одна з країн, яка підтримує росію разом з Іраном. Понад 50 країн і партнерів підтримують Україну в її боротьбі - і це, знаєте, те, що ви бачили минулого тижня в Контактній групі з питань оборони України. Там міністр оголосив про додаткові зобов'язання", - вказала вона.

"І тому, хоча ми бачимо, що КНДР підтримує зусилля росії, Сполучені Штати завжди пишаються тим, що стоять поруч з Україною", - сказала речниця Пентагону.

"Не можна мати і те, й інше": Блінкен розкритикував Китай за постачання російській оборонній промисловості29.04.24, 16:40 • 19738 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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