"Не можна мати і те, й інше": Блінкен розкритикував Китай за постачання російській оборонній промисловості

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання російській оборонній промисловості, заявивши, що китайці не можуть мати "і те, й інше" у пошуках припинення конфлікту та покращення відносин між Китаєм і Європою, а також надаючи товари, які створюють те, що Блінкен назвав "найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Деталі Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, Блінкен сказав: "Ми співпрацювали з Китаєм від початку російської агресії проти України і закликали їх не надавати росії зброю, зброю, яка могла б підживлювати агресію".

І я вважаю справедливим сказати, що Китай безпосередньо не постачав росії зброю, ракети, боєприпаси. Іран це робить. Північна Корея це робить. Проте те, що робить Китай, полягає в наданні неоціненної підтримки оборонно-промисловій базі росії, яка допомагає росії справлятися з величезним тиском, який чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи - сказав Блінкен.

З його слів, "якщо ви подивитеся на те, що росія зробила за останній рік, з точки зору виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки, вона виробляла їх швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, у тому числі під час холодної війни. як Радянський Союз".

"Як це вдалося зробити? Тому що вона отримує масові надходження верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю. Зараз це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди їх так багато йде. І це створює дві проблеми", - зазначив держсекретар.

"Це дає можливість росії продовжувати агресію проти України. Отже, це увічнення війни, яку, за словами Китаю, він хотів би, щоб вона закінчилася. Як і всі ми. Але по-друге, це також дозволяє росії відновити оборонно-промислову базу, яка, як глибоко стурбовані країни по всій Європі, буде налаштована проти них після того, як з Україною завершить. І тому в той самий час, коли Китай прагне покращити відносини з країнами Європи, він також створює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. І, як я вже казав своїм китайським колегам, не можна мати і те, й інше", - зазначив Блінкен.

Основним постачальником для ВПК Росії є Китай – Блінкен