"Нельзя иметь и то, и другое": Блинкен раскритиковал Китай за поставки российской оборонной промышленности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поставки российской оборонной промышленности, заявив, что китайцы не могут иметь "и то, и другое" в поисках прекращения конфликта и улучшения отношений между Китаем и Европой, а также предоставляя товары, которые создают то, что Блинкен назвал "самым большим вызовом европейской безопасности со времен окончания холодной войны", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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Выступая на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии, Блинкен сказал: "Мы сотрудничали с Китаем с начала российской агрессии против Украины и призывали их не предоставлять России оружие, оружие, которое могло бы подпитывать агрессию".

И я считаю справедливым сказать, что Китай напрямую не поставлял россии оружие, ракеты, боеприпасы. Иран это делает. Северная Корея это делает. Однако то, что делает Китай, заключается в оказании неоценимой поддержки оборонно-промышленной базе россии, которая помогает россии справляться с огромным давлением, которое оказывается через санкции, экспортный контроль и другие меры - сказал Блинкен.

По его словам, "если вы посмотрите на то, что россия сделала за последний год, с точки зрения производства боеприпасов, ракет, танков и бронетехники, она производила их более быстрыми темпами, чем когда-либо в своей современной истории, в том числе во время холодной войны как Советский Союз".

"Как это удалось сделать? Потому что она получает массовые поступления станков, микроэлектроники, оптики, преимущественно из Китая. Сейчас это предметы двойного использования, но мы очень четко знаем, куда их так много идет. И это создает две проблемы", - отметил госсекретарь.

"Это дает возможность россии продолжать агрессию против Украины. Следовательно, это увековечение войны, которую, по словам Китая, он хотел бы, чтобы она закончилась. Как и все мы. Но во-вторых, это также позволяет россии восстановить оборонно-промышленную базу, которая, как глубоко обеспокоены страны по всей Европе, будет настроена против них после того, как с Украиной завершит. И поэтому в то самое время, когда Китай стремится улучшить отношения со странами Европы, он также создает самый большой вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны. И, как я уже говорил своим китайским коллегам, нельзя иметь и то, и другое", - отметил Блинкен.

Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен