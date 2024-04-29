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"Нельзя иметь и то, и другое": Блинкен раскритиковал Китай за поставки российской оборонной промышленности
Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поставки российской оборонной промышленности, заявив, что это подрывает усилия Китая, направленные на прекращение конфликта в Украине и улучшение китайско-европейских отношений.
СБУ сообщила о подозрении гендиректору крупнейшего производителя российских "Калибров"
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении фариду абдрахманову, генеральному директору российской компании "Новатор", которая является основным производителем крылатых ракет "Калибр", используемых россией в ее агрессии против Украины.
Помощь от США уже начала поступать в Украину - Зеленский - Зеленский
Помощь от США из пакета на сумму 61 миллиард долларов начала поступать в Украину, но этого пока недостаточно для полного оснащения армии и укомплектования необходимого количества бригад, по словам президента Зеленского.
ЕС одобрил переговоры с Украиной о продлении "транспортного безвиза": Киев подчеркивает, чтобы изменения не ограничивали в праве перевозок
Совет Европейского Союза утвердил мандат на переговоры с Украиной о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок, что позволит Украине продолжать грузовые перевозки без разрешений как минимум до июня 2025 года.
Получит ли Украина согласие на членство на июльском саммите НАТО: Столтенберг дал ответ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в Альянсе не будет достигнуто на июльском саммите, но НАТО продемонстрирует прогресс в приближении Украины к членству.
От чего зависит сила украинской армии? Зеленский озвучил основные аспекты
Президент Зеленский заявил, что укрепление сил обороны Украины зависит от трех основных аспектов: получение финансовой поддержки от партнеров, обеспечение своевременных поставок оружия и предоставление конкретных видов вооружения.
Харьковчанин, который порезал голову бездомной собаке, получил подозрение
Пьяный 46-летний харьковчанин отрезал голову бездомному псу за то, что тот лаял на его собаку. Животное выжило.
Представитель Telegram заявил, что украинских ботов временно заблокировали из-за "ложного срабатывания"
Telegram временно отключил официальных украинских правительственных ботов из-за "ложного срабатывания", но впоследствии возобновил их работу без предоставления дополнительных деталей.
В Киеве презентуют 274 предмета археологии и монеты, которые Эстония вернула Украине
274 археологических предмета и монеты, изъятые на эстонской границе, будут представлены в Национальном музее истории Украины в Киеве 30 апреля, в частности скифские и средневековые украшения, монеты византийских императоров и парадная конская сбруя.
Президент: россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине
россия использует задержки с поставками оружия в Украину, чтобы получить преимущество на фронте. Украина и НАТО работают над тем, чтобы сорвать наступательные планы россии.