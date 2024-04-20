Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  100896 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  91942 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  81568 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  70246 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  98854 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205881 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236383 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232653 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176303 просмотра

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  335605 просмотра

Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай сейчас является основным поставщиком сырья и компонентов для российского военно-промышленного комплекса, помогая России восстановить свою оборонно-промышленную базу, несмотря на санкции и экспортный контроль.

Война •   •  2071 просмотра
Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам

Комитет Международного валютного фонда не смог опубликовать совместное коммюнике из-за разногласий между членами относительно войн на Ближнем Востоке и в Украине, зато опубликовал заявление главы МВФ, в котором признал экономические риски, связанные с глобальными конфликтами.

Война •   •  4375 просмотра
Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам

В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин

Российский "военный корреспондент" газеты "Известия" Семен Еремин погиб во время войны в Украине.

Общество •   •  10470 просмотра
В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин

Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico

Пентагон готовится быстро утвердить пакет вооружений для Украины, который включает необходимое артиллерийское оборудование и средства противовоздушной обороны, как только Конгресс проголосует за дополнительное финансирование для Украины.

Война •   •  11537 просмотра
Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico

США пришлют оружие Украине "немедленно", как только Конгресс примет финансирование - Белый Дом

Соединенные Штаты немедленно отправят оружие в Украину, если Конгресс одобрит выделение средств на помощь Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Война •   •  10155 просмотра
США пришлют оружие Украине "немедленно", как только Конгресс примет финансирование - Белый Дом

Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские

Российские оккупанты 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 33 взрыва и обстреляв 5 общин, ранив 4 мирных жителей Белополья.

Война •   •  10876 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские

В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумской области 19 апреля, без сообщений о жертвах.

Общество •   •  12478 просмотра
В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

"Надеюсь, Одессе будет легче", - Буданов об уничтожении российского бомбардировщика Ту22М3

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл подробности успешной засады и уничтожения российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту22М3 на расстоянии 308 километров, выразив надежду, что теперь Одесса будет чувствовать себя немного лучше.

Война •   •  12395 просмотра
"Надеюсь, Одессе будет легче", - Буданов об уничтожении российского бомбардировщика Ту22М3

Дело Червинского: Суд закрылся от адвокатов и принимает решение без проведения заседания по делу

Суд отказался провести слушания и продлить содержание под стражей бывшего и. о. командира Романа Червинского, что вызывает беспокойство относительно возможных незаконных действий по его аресту без суда и следствия.

Война •   •  11173 просмотра
Дело Червинского: Суд закрылся от адвокатов и принимает решение без проведения заседания по делу

В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах прогремела серия взрывов, в городе и области воздушная тревога, также было сообщения о ракете, направлявшейся в сторону Черниговской области.

Общество •   •  16759 просмотра
В Сумах прогремела серия взрывов