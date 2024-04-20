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Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай сейчас является основным поставщиком сырья и компонентов для российского военно-промышленного комплекса, помогая России восстановить свою оборонно-промышленную базу, несмотря на санкции и экспортный контроль.
Комитет МВФ не смог написать совместное коммюнике на фоне разногласий по войнам
Комитет Международного валютного фонда не смог опубликовать совместное коммюнике из-за разногласий между членами относительно войн на Ближнем Востоке и в Украине, зато опубликовал заявление главы МВФ, в котором признал экономические риски, связанные с глобальными конфликтами.
В Украине погиб российский "военкор" Семен Еремин
Российский "военный корреспондент" газеты "Известия" Семен Еремин погиб во время войны в Украине.
Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico
Пентагон готовится быстро утвердить пакет вооружений для Украины, который включает необходимое артиллерийское оборудование и средства противовоздушной обороны, как только Конгресс проголосует за дополнительное финансирование для Украины.
США пришлют оружие Украине "немедленно", как только Конгресс примет финансирование - Белый Дом
Соединенные Штаты немедленно отправят оружие в Украину, если Конгресс одобрит выделение средств на помощь Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские
Российские оккупанты 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 33 взрыва и обстреляв 5 общин, ранив 4 мирных жителей Белополья.
В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре
Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумской области 19 апреля, без сообщений о жертвах.
"Надеюсь, Одессе будет легче", - Буданов об уничтожении российского бомбардировщика Ту22М3
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл подробности успешной засады и уничтожения российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту22М3 на расстоянии 308 километров, выразив надежду, что теперь Одесса будет чувствовать себя немного лучше.
Дело Червинского: Суд закрылся от адвокатов и принимает решение без проведения заседания по делу
Суд отказался провести слушания и продлить содержание под стражей бывшего и. о. командира Романа Червинского, что вызывает беспокойство относительно возможных незаконных действий по его аресту без суда и следствия.
В Сумах прогремела серия взрывов
В Сумах прогремела серия взрывов, в городе и области воздушная тревога, также было сообщения о ракете, направлявшейся в сторону Черниговской области.