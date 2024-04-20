Основным поставщиком для ВПК России является Китай - Блинкен

Основным поставщиком сырья и компонентов для военно-промышленного комплекса России является Китай. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи министров G7, передает УНН.

Детали

Когда речь идет об обороне России, основным поставщиком сейчас является Китай. Мы видим, что Китай делится станками, полупроводниками, другими товарами двойного назначения, которые помогли России восстановить свою оборонно-промышленную базу, которую санкции и экспортный контроль ухудшили государственный секретарь США Энтони Блинкен

Блинкен отметил, что Китай не может одновременно и помогать России, и сохранять хорошие отношения с Европой.

Если Китай, с одной стороны, хочет иметь хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может, с другой, подпитывать то, что является самой большой угрозой европейской безопасности со времен окончания холодной войны государственный секретарь США Энтони Блинкен

Блинкен подчеркнул, что если помощь Украине будет в дальнейшем откладываться, то "существует реальный риск того, что она поступит слишком поздно". Он подчеркнул, что Украине необходимо немедленно получить больше ресурсов.

Блинкен предупредил Пекин относительно россии: "Китай не может стоять одной ногой в обоих ботинках"