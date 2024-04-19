Блинкен предупредил Пекин относительно россии: "Китай не может стоять одной ногой в обоих ботинках"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что россия представляет угрозу не только для Украины, но и для других европейских стран, и указал Китаю, что он "не может стоять одной ногой в обоих ботинках" - не может иметь дружеские отношения с европейскими странами и одновременно подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности со времен холодной войны. Об этом он сказал по итогам встречи министров иностранных дел стран G7 на Капри, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

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"россия представляет угрозу не только для Украины, но и останется таковой для других европейских стран" и "Китай не может стоять одной ногой в обоих ботинках, он не может иметь дружеские отношения с европейскими странами и одновременно подпитывать самую большую угрозу европейской безопасности с холодной войны", заявил Блинкен.

"Я считаю, что то, что мы видим сегодня, является продуктом отношений между Китаем и россией. Мы четко сказали Китаю не поставлять оружие россии для ее агрессии против Украины, прямых поставок мы не видели, но это ключевые поставки компонентов", - указал госсекретарь США.

"Крайне важно", чтобы Украина немедленно получила больше ресурсов - Блинкен