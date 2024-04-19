"Крайне важно", чтобы Украина немедленно получила больше ресурсов - Блинкен

"Крайне важно" Украине немедленно получить больше ресурсов, чтобы помочь ее отражению вторжения России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи "Группы семи" (G7), пишет УНН со ссылкой на Sky News.

"Ей нужно больше средств противовоздушной обороны, больше боеприпасов, больше артиллерии - союзники и партнеры, включая страны G7, привержены достижению этого", - сказал Блинкен.

Госсекретарь далее заявил, что, если Китай хочет улучшить отношения с Европой, он не может продолжать помогать россии, пока она атакует Украину, добавив, что Пекин является "основным поставщиком оборонно-промышленной базы россии", пишет издание.

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Между тем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, как указано, заявил, что "Группа семи" хочет посмотреть, сможет ли она использовать замороженные российские активы, хранящиеся на Западе, а не только проценты от них.

Таяни сказал, что существует установленная правовая основа для использования процентов от замороженных средств, но теперь эксперты изучают, можно ли использовать сам капитал для помощи Украине.

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