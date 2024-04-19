В G7 планируют до саммита лидеров проработать варианты использования активов рф для поддержки Украины

Министры стран G7 заявили, что будут изучать возможности использования обездвиженных российских активов для поддержки Украины и дадут рекомендации накануне саммита в Апулии (13-15 июня) обо всех возможных направлениях и вариантах. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел "Группы семи" на итальянском острове Капри, пишет УНН.

Детали

Министры G7 приветствовали принятие ЕС правовых актов относительно непредвиденных прибылей частных лиц, полученных непосредственно от обездвиженных суверенных активов россии, "также с целью изучения способов максимизировать выгоду для Украины, которую можно получить от этих прибылей".

"Суверенные активы россии в нашей юрисдикции будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока россия не прекратит агрессию и не заплатит за причиненный ею ущерб", - отметили при этом в G7.

Мы продолжим изучать все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от россии в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. По просьбе лидеров мы продолжим нашу работу и дадим рекомендации накануне саммита в Апулии обо всех возможных направлениях и возможных вариантах, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом - отмечается в заявлении министерской встречи G7.

В "Группе семи" подчеркнули, что "россия должна заплатить за ущерб и разрушения, которые она наносит". "Мы осуждаем недавние ракетные и беспилотные удары россии по энергетической инфраструктуре Украины и городах по всей Украине. Мы полны решимости обеспечить полную ответственность и поддерживаем Украину в получении компенсации за потери, травмы и убытки, возникшие в результате агрессии россии", - говорится в заявлении.

Также там приветствовали запуск Реестра убытков, причиненных агрессией российской федерации против Украины.

G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине - Домбровскис