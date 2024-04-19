В G7 планируют до саммита лидеров проработать варианты использования активов рф для поддержки Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  34505 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  75343 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  203493 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  235153 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232307 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176087 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  119426 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129639 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  140076 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138227 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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18 апреля 2024, 06:06  •  213701 просмотра
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16 апреля 2024, 09:20  •  319750 просмотра
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16 апреля 2024, 06:10  •  329566 просмотра

В G7 планируют до саммита лидеров проработать варианты использования активов рф для поддержки Украины

Министры G7 заявили, что изучат пути использования обездвиженных активов России для поддержки Украины и предоставят рекомендации по всем возможным вариантам накануне саммита в Апулии.

Война •   •  7520 просмотра
В G7 планируют до саммита лидеров проработать варианты использования активов рф для поддержки Украины

Главы МИД "Группы семи" призывают рф прекратить использовать трагедию в "Крокусе" для дезинформационных атак против Украины

Министры иностранных дел "Группы семи" призвали россию прекратить использовать теракт в "Крокус Сити Холле" под москвой 22 марта для своих дезинформационных атак против Украины, отвергнув безосновательные попытки россии обвинить Киев.

политика •   •  6602 просмотра
Главы МИД "Группы семи" призывают рф прекратить использовать трагедию в "Крокусе" для дезинформационных атак против Украины

Оккупанты проводят максимальный призыв луганчан, которые находятся на оккупированной территории - ОВА

россияне принудительно призывают и мобилизуют жителей оккупированной Луганской области, в том числе работников местных предприятий, что вызывает экономическую дезорганизацию.

Война •   •  7129 просмотра
Оккупанты проводят максимальный призыв луганчан, которые находятся на оккупированной территории - ОВА

ФБР заявляет, что китайские хакеры готовятся атаковать инфраструктуру США

ФБР заявляет, что связанные с китайским правительством хакеры проникли в критически важные объекты инфраструктуры США, такие как телекоммуникации, энергетика и водоснабжение, получив возможность потенциально нанести разрушительный ущерб, и ждут подходящего момента, чтобы нанести удар.

Новости Мира •   •  6427 просмотра
ФБР заявляет, что китайские хакеры готовятся атаковать инфраструктуру США

Главы МИД "Группы семи" осудили захват россиянами ЗАЭС: есть серьезные риски для ядерной безопасности

Министры иностранных дел стран "Группы семи" осудили захват россией Запорожской атомной электростанции в Украине, заявив, что это создает серьезные риски для ядерной безопасности, которые могут иметь последствия для всего международного сообщества.

Война •   •  8679 просмотра
Главы МИД "Группы семи" осудили захват россиянами ЗАЭС: есть серьезные риски для ядерной безопасности

Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"

Президент Украины Владимир Зеленский оставил свой автограф на стеле на въезде в Донецкую область во время визита на встречу с украинскими защитниками. Ранее эту стелу "обновили" волонтеры, которые стерли с нее все памятные надписи украинских военных, которые расписывались здесь перед поездкой на передовую.

Война •   •  9384 просмотра
Зеленский оставил свою подпись на потолке Донецкой области, которую недавно покрасили "волонтеры"

Из-за атаки рф в Днепре уже 24 пострадавших - ОВА

В Днепре в результате российского ракетного удара пострадали 24 человека, повреждены 5 многоэтажек, 2 частных дома, 3 школы, 7 офисных зданий, рынок, магазины, отель, заправка, почти 50 автомобилей, солнечная электростанция, а также 7 человек получили ранения.

Война •   •  8466 просмотра
Из-за атаки рф в Днепре уже 24 пострадавших - ОВА

Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра

Президент Зеленский посетил командный пункт 41-й механизированной бригады, которая защищает Часов Яр в Донецкой области, пообщался с бойцами, вручил им награды и осмотрел оборонительные укрепления.

Война •   •  9643 просмотра
Зеленский в Донецкой области посетил защитников Часового Яра

Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА

18 человек погибли и 79 получили ранения, в том числе 10 в тяжелом состоянии, в результате удара российской армии по Чернигову 17 апреля.

Общество •   •  10517 просмотра
Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии после удара рф по Чернигову 17 апреля - ОВА

Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго

Энергосистема Украины остается дефицитной, поскольку утром поступила экстренная помощь из Европы, а с 18:00 до 22:00 возможно ограничение потребления для предприятий и промышленности из-за повреждений, вызванных российскими ракетными ударами и ударами беспилотников по украинским электростанциям.

Война •   •  10509 просмотра
Дефицит электричества сохраняется, для промышленности снова возможны ограничения - Укрэнерго