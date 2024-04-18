G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине - Домбровскис

Страны-члены "Группы семи" хотят использовать почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в качестве залога для предоставления кредитов Украине. Такими соображениями европейцев в четверг поделился с журналистами исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Домбровскис отметил, что рассматриваются различные варианты, и дискуссии еще продолжаются. Впрочем, он выразил надежду, что Европейский Союз, где хранится львиная доля замороженных активов, в ближайшие месяцы одобрит отдельный инструмент для ЕС по использованию доходов или процентов, полученных от активов, для помощи Украине. Он также добавил, что это решение политики планируют принять в первом полугодии.

Финансовые должностные лица G7 в среду заявили, что они твердо настроены помочь Украине удовлетворить срочные потребности в краткосрочном финансировании, поскольку она борется с вторжением России, включая использование процентов, полученных из замороженных российских активов.

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В заявлении не было указано конкретного плана по активам, но было указано, что они "будут продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины" с целью представления вариантов лидерам G7 в июне.

Домбровскис отказался сообщить, какой вариант предпочесть, но сказал, что скорее всего, российские активы используют в качестве залога, вместо их полного ареста.

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Также в издании отметили, что накануне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что дискуссии G7 по замороженным российским суверенным активам еще "разрабатываются".

Мы обсуждаем ряд различных вариантов. Один из них - конфискация, а другой - предоставление залога или даже использование сверхприбылей или процентов от этих активов для финансирования займа. - сказал Адейемо на мероприятии, организованном Semafor.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в среду, что G7 должна быть в состоянии использовать проценты от 3 до 5 миллиардов евро в год, полученные от активов.

Источник, знакомый с обсуждениями, рассказал Reuters, что до июньского саммита лидеров G7, где они будут рассматривать различные варианты, еще много работы.