G7 обещает сотрудничать по санкциям против Ирана и помощь Украине за счет замороженных российских активов

Представители G7 пообещали сотрудничать по санкциям против Ирана и гарантируют помощь Украине в финансовом плане, используя замороженные российские активы как источник средств. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Финансовые лидеры Большой семёрки (G7) - страны с наиболее развитыми экономиками мира, выступили с совместным заявлением, осуждая недавнюю атаку Ирана на Израиль. В заявлении было отмечено, что G7 примет все необходимые меры для уменьшения способности Ирана покупать, производить и распространять оружие для поддержки дестабилизации в регионе.

Кроме того, они заявили о намерении оказать помощь Украине в решении неотложных финансовых потребностей в связи с российским вторжением, включая использование средств замороженных российских активов.

Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, в соответствии с нашими правовыми системами - отметили представители G7.

Хотя в заявлении не было указано конкретного плана по российским активам, но было отмечено, что финансовые лидеры G7 "будут продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины".

Усилия для прекращения войн на Ближнем Востоке и в Украине в фокусе внимания во время встречи G7