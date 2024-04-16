Усилия для прекращения войн на Ближнем Востоке и в Украине в фокусе внимания во время встречи G7

Ведущими темами встречи министров иностранных дел стран "Группы семи" на этой неделе станут израильско-иранский кризис, война в Газе и агрессия РФ против Украины. Министры крупных западных государств выступят единым фронтом, призывая к прекращению огня. Об этом передает УНН со ссылкой на Ansa и Voice of America.

Детали

Драматические события на Ближнем Востоке после нападения Ирана на Израиль, война рф в Украине, которая длится уже более двух лет и конца которой пока не видно, а также приоритеты G7, - таковы ключевые вопросы накануне саммита министров иностранных дел на острове Капри 17-19 апреля.

Отмечается, что министры крупных западных государств выступят единым фронтом, призывая к прекращению огня в Газе и снижению напряженности между Израилем и Ираном.

Министры Соединенных Штатов, Италии, Германии, Японии, Франции, Великобритании и Канады также подтвердят полную поддержку Украины в ее двухлетней борьбе против агрессивной России.

Если будет поражение Украины, невозможно будет достичь согласия. Поражение не является хорошим мостом для мира. Для этого нам нужно поддержать Украину. Но конечная цель - мир. Мир со справедливостью. Справедливость и Россия, за пределами Украины - сказал глава МИД Италии Антонио Таяни.

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Кроме того, главный дипломат Италии отметил, что Запад сам не может оказать достаточного давления на РФ, чтобы прекратить войну, - к этим усилиям важно привлечь Китай.

Если вы хотите достичь мира, нам нужно также участие Китая. Китайцы являются друзьями России - сказал Таяни.

Отметим, что на встречу G7, чтобы обсудить ситуацию относительно войны рф-Украина, прибудут генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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