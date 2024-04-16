Усилия для прекращения войн на Ближнем Востоке и в Украине в фокусе внимания во время встречи G7

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российское военное командование готовится передислоцировать часть бывших членов "группы вагнера" из "Африканского корпуса" в белгородскую область вблизи украинской границы из-за задержек в формировании корпуса и потребности в дополнительных силах в войне против Украины.
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Воздушные силы Украины сообщили о скоростной цели, летевшей в направлении Полтавской области, в связи с чем была объявлена воздушная тревога в этом районе.
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Директор МАГАТЭ сообщил, что на этой неделе инспекторы агентства временно приостановили инспекции ядерных объектов в Иране из-за роста напряженности в отношениях между Израилем и Ираном, но приостановление не повлияло на их инспекционную деятельность.
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Министр финансов Украины встретился с представителями правительства и Белого дома США: говорили о госбюджете и использовании активов рф
Министр финансов Украины встретился с официальными лицами США, чтобы обсудить потребности государственного бюджета Украины на 2024 год, которые оцениваются в 37,2 млрд долларов, использование конфискованных российских активов для восстановления Украины и помощь в восстановлении критической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.
В акватории Черного и Азовского морей не наблюдается дежурство вмс рф, но это не означает снижение угрозы ракетных ударов - Гуменюк
Сейчас в Черном и Азовском морях не дежурят российские военные корабли, но это не уменьшает уровень угрозы ракетных ударов по территории Украины.