В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

В Государственном департаменте США ответили на вопрос, почему США и их партнеры успешно и скоординировано защищали Израиль против атак дронов и ракет, тогда как не делают этого для Украины. Во время брифинга 15 апреля спикер Госдепа США Мэтью Миллер указал, что "мы привержены Украине с первого дня", пишет УНН.

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"Если вы посмотрите на... наше обязательство перед Украиной, оно включало значительное обеспечение противоракетной обороны, чтобы позволить украинским военным сбивать беспилотники и ракеты и отражать нападения на украинский народ. Это то, относительно чего эта администрация обязалась выделить миллиарды и миллиарды долларов на системы вооружения, и это не только американские системы вооружения, мы работали над тем, чтобы получить системы противовоздушной обороны со всего мира, чтобы помочь защитить украинский народ от атак россии", - сказал Миллер.

На уточнение о том, что то, что произошло в Израиле, происходит в Украине еженедельно, и что украинцы сталкиваются с теми же дронами, которые прилетели из Ирана, спикер Госдепа отметил поддержку Украины и не согласился с логикой вопроса.

Я просто собираюсь полностью отвергнуть предпосылку этого вопроса. Я не думаю, что это точно отражает приверженность Соединенных Штатов в отношении Украины. Мы привержены Украине с первого дня, и наша история подтверждает это, когда вы смотрите на международную коалицию, которую мы собрали, чтобы ответить на агрессию россии, чтобы привлечь россию к ответственности с помощью санкций и мер экспортного контроля и, опять же, путем обеспечения систем вооружения. И я упомянул противовоздушную оборону, потому что это больше всего касается вашего вопроса, но также и другие системы - наступательные системы, которые они использовали, чтобы дать бой российской армии и вернуть половину территории, которую россия отобрала у них. Поэтому я считаю, что предпосылка вопроса, откровенно говоря, немного абсурдна, потому что она не соответствует нашей реальности, когда речь идет о поддержке украинского народа и украинских военных - указал спикер Госдепартамента США.

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