США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

Соединенные Штаты Америки не будут защищать украинское небо от российских ракет и дронов так, как это происходило с Израилем во время массированной атаки Ирана. Во время брифинга в Белом доме об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, передает УНН.

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Когда представитель прессы спросил о том, готовы ли США так же сбивать дроны над Украиной, как это было на Ближнем Востоке, советник Джо Байдена сказал, что ожидал этой дискуссии. Однако "речь идет о разных странах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз".

По словам Кирби, президент США с самого начала "конфликта" дал понять, что Штаты не будут участвовать в боевых действиях в Украине. Лучшим решением в Белом доме считают предоставление оружия и средств ПВО в руки украинских военных - однако сейчас в администрации не могут этого сделать, потому что "нет дополнительного финансирования национальной безопасности".

Военные США после сбития запущенных из Ирана и Йемена дронов и ракет подтвердили готовность поддержать защиту Израиля