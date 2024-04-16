США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  115543 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202276 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194957 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194818 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189506 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129125 просмотра

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

Соединенные Штаты не будут сбивать российские беспилотники над Украиной, зато будут предоставлять оружие и средства противовоздушной обороны украинским военным.

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США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

На заводе General Dynamics в Скрентоне, штат Пенсильвания, который производит артиллерийские снаряды для армии США, вспыхнул небольшой пожар, но его быстро потушили, обошлось без жертв.

Общество •   •  3857 просмотра
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

Европейские компании продолжают поставлять компоненты на российские верфи, строящие корабли ВМФ, несмотря на санкции, помогая России укреплять свой военный потенциал.

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BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

Нетаньяху приказал израильским военным подготовить варианты взвешенного ответа против Ирана, который "пошлет сигнал", но позволит избежать жертв после того, как массированная атака Ирана на Израиль будет отбита.

Война •   •  6445 просмотра
Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, свидетельствующие о возможной атаке беспилотников, сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  6167 просмотра
В Хмельницкой области были слышны взрывы

МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Встречи МВФ и Всемирного банка на этой неделе имеют целью обсудить разблокирование замороженных российских активов для поддержки сопротивления Украины и ее долгосрочного восстановления.

Война •   •  6591 просмотра
МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Джонсон представил свой план помощи для Украины

Джонсон планирует представить четыре отдельных законопроекта, направленных на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, включая использование конфискованных российских активов для помощи Украине.

Война •   •  6321 просмотра
Джонсон представил свой план помощи для Украины

Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против иранской агрессии, которую он охарактеризовал как полномасштабную кампанию, угрожающую миру во всем мире и всему ближневосточному региону.

Война •   •  6234 просмотра
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

МАГАТЭ планирует предложить России и Украине провести оценку технического состояния неработающей Запорожской АЭС в 2024 году.

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МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС

Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона

По словам представителя Пентагона, Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, и он отметил необходимость принятия Конгрессом США дополнительного финансирования для поддержки Вооруженных сил Украины.

Война •   •  7502 просмотра
Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона