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США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби
Соединенные Штаты не будут сбивать российские беспилотники над Украиной, зато будут предоставлять оружие и средства противовоздушной обороны украинским военным.
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США
На заводе General Dynamics в Скрентоне, штат Пенсильвания, который производит артиллерийские снаряды для армии США, вспыхнул небольшой пожар, но его быстро потушили, обошлось без жертв.
BBC: Европейские компании помогают России строить корабли
Европейские компании продолжают поставлять компоненты на российские верфи, строящие корабли ВМФ, несмотря на санкции, помогая России укреплять свой военный потенциал.
Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране
Нетаньяху приказал израильским военным подготовить варианты взвешенного ответа против Ирана, который "пошлет сигнал", но позволит избежать жертв после того, как массированная атака Ирана на Израиль будет отбита.
В Хмельницкой области были слышны взрывы
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, свидетельствующие о возможной атаке беспилотников, сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине
Встречи МВФ и Всемирного банка на этой неделе имеют целью обсудить разблокирование замороженных российских активов для поддержки сопротивления Украины и ее долгосрочного восстановления.
Джонсон представил свой план помощи для Украины
Джонсон планирует представить четыре отдельных законопроекта, направленных на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, включая использование конфискованных российских активов для помощи Украине.
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против иранской агрессии, которую он охарактеризовал как полномасштабную кампанию, угрожающую миру во всем мире и всему ближневосточному региону.
МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС
МАГАТЭ планирует предложить России и Украине провести оценку технического состояния неработающей Запорожской АЭС в 2024 году.
Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона
По словам представителя Пентагона, Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, и он отметил необходимость принятия Конгрессом США дополнительного финансирования для поддержки Вооруженных сил Украины.