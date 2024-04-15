Военные США после сбития запущенных из Ирана и Йемена дронов и ракет подтвердили готовность поддержать защиту Израиля

Силы США при поддержке эсминцев Европейского командования США в субботу и воскресенье уничтожили более 80 ударных беспилотников и не менее шести баллистических ракет, нацеленных на Израиль из Ирана и Йемена, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник, подтвердив готовность поддержать защиту Израиля, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщили в CENTCOM, это включает баллистическую ракету на средстве ее запуска и семь БПЛА, уничтоженных на земле перед их запуском в районах, контролируемых хуситами, которые поддерживает Иран, в Йемене.

Иран поздно вечером в субботу атаковал территорию Израиля с использованием беспилотников и ракет "в ответ на вероятный удар Израиля по комплексу его посольства в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции", пишет издание.

Атака более 300 ракет и беспилотников, в основном запущенных из Ирана, нанесла, как описывает издание, лишь "скромные" повреждения, поскольку большинство из них было сбито израильской системой обороны "Железный купол" и с помощью США, Великобритании, Франции и Иордании.

"CENTCOM по-прежнему готов поддержать защиту Израиля от этих опасных действий Ирана. Мы продолжим работать со всеми нашими региональными партнерами для повышения региональной безопасности", - заявили военные США.

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