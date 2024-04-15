ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля

Иран, нанося комбинированный удар по Израилю с тактикой, похожей на российские атаки по Украине, мог надеяться на больший эффект от нападения. Хотя атака, вероятно, не привела к ожидаемому результату, иранцы вынесут уроки и будут работать над тем, чтобы со временем улучшить свои способности прорывать оборону Израиля. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что "пакет" ударов ракетами и беспилотниками был смоделирован Ираном по тем, которые российские захватчики неоднократно использовали против Украины.

Атака нанесла более ограниченный ущерб, чем предполагалось, вероятно, из-за того, что иранцы недооценили огромные преимущества Израиля в защите от таких ударов по сравнению с Украиной пишет ISW.

Удар Ирана состоял из примерно 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. Беспилотники были запущены задолго до того, как были запущены баллистические ракеты, очень вероятно, в ожидании, что они достигнут "окна" противовоздушной обороны Израиля примерно в то же время, что и крылатые ракеты и беспилотники.

Такой подход россияне неоднократно использовали против Украины, пишет ISW. Цель такого пакета заключается в том, чтобы более медленные крылатые ракеты и беспилотники отвлекали и подавляли противовоздушную оборону, чтобы позволить баллистическим ракетам, которые гораздо труднее сбить, достичь своих целей.

Дополнение

Институт изучения войны объясняет, что Иран, вероятно, не сильно рассчитывал, что крылатые ракеты и дроны поразят цели, но надеялся, что это сделает значительно больший процент баллистических ракет. В то же время лишь несколько баллистических ракет из общего количества выпущенных (120) пробили израильскую противовоздушную оборону и ударили вблизи военных баз.

Тем не менее, Институт изучения войны считает, что Иран извлечет уроки из неудачной атаки 13 апреля, которые он сможет использовать для осуществления более успешных атак в будущем. Вероятно, нападение помогло Ирану определить сильные и слабые стороны израильской системы ПВО. Отмечается, что Иран также может поделиться с Россией уроками, которые он усвоил во время этой атаки.

Способность Ирана пробить израильскую противовоздушную оборону даже небольшим количеством крупных баллистических ракет вызывает серьезные опасения относительно безопасности Израиля. Российские удары по Украине продемонстрировали, что даже небольшое количество точных ударов по ключевым узлам энергетической и другой инфраструктуры может привести к значительным последствиям. Израиль и его партнеры не должны выходить из этой успешной обороны с чувством самодовольства отмечают аналитики.

WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана