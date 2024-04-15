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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

Киев  •  УНН

14 апреля 2024, 23:40  •  5032 просмотра

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По словам неназванных западных чиновников, Израиль вскоре ответит на удар Ирана, в то время как США подталкивают Израиль к отказу от эскалации конфликта.

Израиль скоро ответит на удар Ирана, допустили в разговоре с The Wall Street Journal неназванные западные чиновники, передает УНН.

Детали

При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и подталкивают Израиль к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые могут расширить конфликт, сказал один из источников.

В течение 14 апреля военный кабинет Израиля (в его состав входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и экс-глава военного ведомства Бени Ганц) обсуждал, как Израиль ответит на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а израильской армии было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

Контекст

Атака Ирана на Израиль вечером 13 апреля стала ответом на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, среди которых были два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции. Тегеран обещал привлечь к ответственности Израиль, и США как страну-сторонника Израиля.

Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи14 апреля 2024, 23:20 • 5232 просмотра

Лилия Подоляк

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