WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

Израиль скоро ответит на удар Ирана, допустили в разговоре с The Wall Street Journal неназванные западные чиновники, передает УНН.

Детали

При этом США не собираются участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и подталкивают Израиль к тому, чтобы он не предпринимал действий, которые могут расширить конфликт, сказал один из источников.

В течение 14 апреля военный кабинет Израиля (в его состав входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и экс-глава военного ведомства Бени Ганц) обсуждал, как Израиль ответит на иранскую атаку, но, по данным CNN, заседание завершилось без принятия решения, а израильской армии было поручено разработать дополнительные варианты ответа.

Контекст

Атака Ирана на Израиль вечером 13 апреля стала ответом на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли 13 человек, среди которых были два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции. Тегеран обещал привлечь к ответственности Израиль, и США как страну-сторонника Израиля.

Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи