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Финляндия закрывает водные пункты пропуска на границе с Россией
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали две сотни человек
Ближний Восток находится на грани - Генсек ООН
FT: Сербия закупит у Франции десяток истребителей Rafale
Палата представителей рассмотрит помощь Украине на ближайшей неделе - республиканец Тернер
Вооруженные силы Израиля все еще в состоянии повышенной готовности после атаки Ирана
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Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи
Представитель Израиля в ООН вспомнил слова Зеленского о том, что действия Ирана и России представляют угрозу для мира, и призвал Совет Безопасности прислушаться к тревожному звонку президента Украины.
В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты
Пять собак-терапевтов начали работать в аэропорту Стамбула, чтобы помочь снять стресс у тревожных пассажиров, позволяя им взаимодействовать со специально обученными собаками в определенные часы.
Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка
Польша приказала рекордно сократить производство возобновляемой энергии из ветровых и солнечных электростанций из-за избытка электроэнергии, вызванного солнечной и ветреной погодой на фоне низкого спроса в выходные дни.
Украина может попасть в "израильский пакет" помощи на этой неделе - Джонсон
На этой неделе Палата представителей Конгресса США проголосует за пакет помощи Израилю после иранской атаки, и деньги для Украины могут быть включены в этот пакет, сообщил пресс-секретарь Конгресса Майк Джонсон.
Финляндия закрывает водные пункты пропуска на границе с Россией
Финляндия закрыла несколько водных переходов на границе с Россией, включая Сайменский канал, пункты пропуска Хаапасаари и Сантио, после того, как отклонила российские жалобы на решение о закрытии границы.
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали две сотни человек
180 человек эвакуированы из-за лесного пожара в испанской провинции Аликанте на фоне не по сезону высоких апрельских температур.
Ближний Восток находится на грани - Генсек ООН
Генеральный секретарь ООН предупреждает, что Ближний Восток находится на грани разрушительного полномасштабного конфликта, и призывает к максимальной сдержанности.
FT: Сербия закупит у Франции десяток истребителей Rafale
Сербия планирует подписать соглашение с Францией на сумму 3 миллиарда евро на приобретение десятка истребителей Rafale у компании Dassault Aviation, диверсифицируя свои закупки вооружений на фоне войны России в Украине, несмотря на то, что она является одним из ближайших союзников Москвы.
Палата представителей рассмотрит помощь Украине на ближайшей неделе - республиканец Тернер
Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о предоставлении финансовой помощи и оружия Украине на следующей неделе, поскольку Россия усиливает свои позиции, а Украина теряет способность защищать себя, заявил республиканец Майк Тернер, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей.
Вооруженные силы Израиля все еще в состоянии повышенной готовности после атаки Ирана
Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности и оценивают ситуацию после того, как в результате массированной атаки было сбито более 99% иранских беспилотников и ракет, рассматривая дальнейшие наступательные и оборонительные действия.