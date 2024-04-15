Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан на специальном заседании Совета Безопасности по иранской атаке вспомнил слова президента Украины Владимира Зеленского об угрозе действий Ирана и России для мира, передает УНН.

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Президент Зеленский, когда осудил вчера атаку Ирана (против Израиля - ред.), сказал, что звуки иранских беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаковы в небе над Ближним Востоком и Европой, и этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира заметил Гилад Эрдан.

Он призвал Совбез ООН прислушаться к словам президента Украины и "проснуться" от этого тревожного звонка.

Представитель Израиля подчеркнул, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы вооружать, финансировать и тренировать террористические группировки по всему миру для реализации собственных планов мирового господства.

Он отметил, что Иран остается мировым спонсором террора "номер один" и стремится к дестабилизации в регионе и мире. Эрдан призвал мировое сообщество осудить Иран и применить все необходимые инструменты, чтобы заставить его "заплатить высокую цену за его ужасные преступления".

Он сравнил современный исламский режим в Тегеране с Третьим рейхом, добавив, что аятолла Хаменеи ничем не отличается от Адольфа Гитлера.

Третий рейх Гитлера видел себя воплощением тысячелетней империи, простирающейся сквозь континенты, так же как и видение Хаменеи предполагает, что его радикальная шиитская гегемония распространится на весь регион и за его пределы подчеркнул израильский дипломат.

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