Украина может попасть в "израильский пакет" помощи на этой неделе - Джонсон

На этой неделе Палата представителей Конгресса США проголосует за помощь Израилю после нападения Ирана и деньги для Украины могут быть частью этого пакета. Об этом заявил спикер Майк Джонсон, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Республиканцы в Палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддержки Израиля. Детали этого пакета сейчас согласовываются сказал Джонсон в программе Sunday Morning Futures на канале Fox News.

По словам Джонсона, экс-президент Дональд Трамп поддерживает предоставление Киеву кредитов вместо грантов и использование российских активов для оплаты новой помощи. Представитель считает, что эти элементы могут быть частью пакета.

Это идеи, которые, я думаю, могут получить консенсус заметил Джонсон.

Джонсон столкнется с угрозой отстранения от должности со стороны республиканки из Джорджии Марджори Тейлор Грин, если допустит голосование по помощи Украине до того, как будут введены новые ограничения на миграцию через южную границу США, передает агентство. Однако в пятницу спикер получил решающую поддержку от Трампа, который высказался против любых попыток устранить Джонсона.

Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля