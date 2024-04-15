Украина может попасть в "израильский пакет" помощи на этой неделе - Джонсон
Киев • УНН
На этой неделе Палата представителей Конгресса США проголосует за пакет помощи Израилю после иранской атаки, и деньги для Украины могут быть включены в этот пакет, сообщил пресс-секретарь Конгресса Майк Джонсон.
На этой неделе Палата представителей Конгресса США проголосует за помощь Израилю после нападения Ирана и деньги для Украины могут быть частью этого пакета. Об этом заявил спикер Майк Джонсон, сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
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По словам Джонсона, экс-президент Дональд Трамп поддерживает предоставление Киеву кредитов вместо грантов и использование российских активов для оплаты новой помощи. Представитель считает, что эти элементы могут быть частью пакета.
Это идеи, которые, я думаю, могут получить консенсус
Джонсон столкнется с угрозой отстранения от должности со стороны республиканки из Джорджии Марджори Тейлор Грин, если допустит голосование по помощи Украине до того, как будут введены новые ограничения на миграцию через южную границу США, передает агентство. Однако в пятницу спикер получил решающую поддержку от Трампа, который высказался против любых попыток устранить Джонсона.
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