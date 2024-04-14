Конгресс США на следующей неделе рассмотрит законопроект в поддержку Израиля

Руководство республиканцев в Палате представителей США объявило в субботу, что будет голосовать на следующей неделе за законопроект о помощи Израилю из-за нападения со стороны Ирана. Однако, какой именно документ будет рассмотрен - неизвестно, пишет Politico, передает УНН.

Заявление лидера большинства Стива Скализе было сделано после того, как Армия обороны Израиля подтвердила, что Иран начал крупную воздушную атаку на Израиль.

В свете необоснованной атаки Ирана на Израиль Палата представителей на следующей неделе откажется от ранее объявленного графика законотворческой деятельности, чтобы вместо этого рассмотреть законопроект, который поддерживает нашего союзника Израиль и призывает Иран и его террористических сторонников к ответственности - говорится в заявлении Скализе.

Как пишет Politico, из заявления не понятно, по какому закону будет голосовать Палата представителей, и что это означает для более широкого пакета внешней помощи Сената, который объединит финансирование Израиля с помощью Украине и Тайваню, и который загряг в Палате представителей. Скализ сказал, что "более подробная информация... будет представлена".

Politico отмечает, что лидеры республиканцев сталкиваются с растущим двухпартийным давлением с требованием хвалить пакет помощи в связи с нападением Ирана.

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Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл настаивал на том, чтобы Палата представителей приняла пакет внешней помощи, одобренный Сенатом, заявив, что он "предоставит критически важные ресурсы" Израилю, "назревшую летальную помощь" Украине и помощь Тайваню.

"Главнокомандующий и Конгресс должны выполнить свои основные обязанности без промедления. Последствия неудачи очевидны, разрушительны и предотвратимы", - добавил Макконнелл в своем заявлении.

Тем временем некоторые республиканцы в Палате представителей утверждают, что США должны ускорить оказание помощи Израилю, чтобы укрепить его оборону. А демократы присоединились к Макконнеллу и призывом продолжили добиваться от спикера Майка Джонсона проведения голосования по пакету, содержащему помощь Украине.

"В Конгрессе мы тоже должны принять меры. Спикер Джонсон должен внести на рассмотрение дополнительный пакет помощи Израилю, чтобы поддержать его в трудную минуту", - заявил в субботу представитель Майк Лоулер.

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