В ОП рассказали, не ухудшились ли отношения Украины и США

Отношения между Киевом и Вашингтоном остаются стабильно партнерскими. США остаются нашим самым надежным стратегическим партнером. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, не ухудшились ли отношения с Вашингтоном, они остаются стабильно партнерскими, Жовква ответил: "Безусловно. Соответствующий диалог от президентов двух государств, до министров обороны, руководителей Генштабов (происходит - ред.). Руководитель ОП Ермак на постоянной связи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Соответствующие встречи конгрессменов здесь в Киеве, их общение со своими коллегами из парламента продолжается".

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Он отметил, что у Украины и США очень разнообразное сотрудничество.

"Она кстати касается не только вопроса финансирования. Это не единственный вопрос, который есть на повестке дня наших отношений. Позиция США важна, как в вопросе проведения Саммита мира, так и в вопросе Саммита НАТО в июле. Поэтому по всем этим вопросам ведем постоянный диалог. США остаются нашим самым надежным стратегическим партнером", - рассказал Жовква.

Дополнение

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что ключевые противники приглашения Украины в НАТО - это США и Германия.

Стефанишина также объяснила, что Украина и члены НАТО имеют разное восприятие саммитов лидеров.

В марте она отмечала, что США и Украина отдельно готовятся к Вашингтонскому саммиту.