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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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В Белом доме отреагировали на массированную атака рф на энергетику Украины: призвали Конгресс одобрить помощь для предоставления большего количества ПВО

россия осуществила очередную крупную серию воздушных атак на энергетическую систему Украины, что заставило Белый дом срочно обратиться к Конгрессу с призывом утвердить дополнительное финансирование для предоставления Украине систем противовоздушной обороны для защиты ее населения и критической инфраструктуры.

Война •   •  18488 просмотра
В Белом доме отреагировали на массированную атака рф на энергетику Украины: призвали Конгресс одобрить помощь для предоставления большего количества ПВО

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пытается легализовать изобретенный им инструмент блокировки налоговых накладных для остановки хозяйственных операций путем создания "клуба белого бизнеса" под видом борьбы с "теневой экономикой".

Экономика •   •  64508 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

Президент Зеленский считает, что июнь должен стать важным для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

политика •   •  14890 просмотра
Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

В минобороны рф заявили о сбитии ночью 5 дронов

Пять украинских беспилотников были сбиты над территорией россии в ростовской и белгородской областях в ночь на 12 апреля, сообщает министерство обороны россии.

Новости Мира •   •  12928 просмотра
В минобороны рф заявили о сбитии ночью 5 дронов

Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали, в области из-за атак рф горел лес, есть пострадавшие - ОВА

Около 20 населенных пунктов Харьковской области были обстреляны, что привело к ранениям и материальному ущербу, но обстрелов самого Харькова не зафиксировано.

Война •   •  14434 просмотра
Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали, в области из-за атак рф горел лес, есть пострадавшие - ОВА

В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона точечные отключения света - Вилкул

В Кривом Роге из-за обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар на объекте энергетики, что повлекло частичное обесточивание города до 3 часов ночи. Сейчас есть только точечные отключения некоторых объектов.

Общество •   •  15255 просмотра
В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона точечные отключения света - Вилкул

Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов

Враг обстрелял четыре громады в Сумской области, в результате чего зафиксировано 39 взрывов. Бил из артиллерии, минометов, также сбросил мину.

Война •   •  14096 просмотра
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов

В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА

Украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник Shahed в Николаевской области в ночь на 12 апреля.

Война •   •  13180 просмотра
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА

В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы населенных пунктов, повредив 7 частных домов и объект критической инфраструктуры, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 беспилотник "Шахед" во время ночного налета.

Война •   •  13503 просмотра
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА

Удар рф по Николаеву: количество жертв возросло

37-летний мужчина скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных во время обстрела в Николаевской области.

Война •   •  15021 просмотра
Удар рф по Николаеву: количество жертв возросло