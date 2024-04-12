Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
В Белом доме отреагировали на массированную атака рф на энергетику Украины: призвали Конгресс одобрить помощь для предоставления большего количества ПВО
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский
В минобороны рф заявили о сбитии ночью 5 дронов
Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали, в области из-за атак рф горел лес, есть пострадавшие - ОВА
В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона точечные отключения света - Вилкул
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА
Удар рф по Николаеву: количество жертв возросло
Популярные
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Президент Молдовы призвала поставлять больше систем противовоздушной обороны в Украину
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад
рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц
БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины
Публикации
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
В Белом доме отреагировали на массированную атака рф на энергетику Украины: призвали Конгресс одобрить помощь для предоставления большего количества ПВО
россия осуществила очередную крупную серию воздушных атак на энергетическую систему Украины, что заставило Белый дом срочно обратиться к Конгрессу с призывом утвердить дополнительное финансирование для предоставления Украине систем противовоздушной обороны для защиты ее населения и критической инфраструктуры.
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пытается легализовать изобретенный им инструмент блокировки налоговых накладных для остановки хозяйственных операций путем создания "клуба белого бизнеса" под видом борьбы с "теневой экономикой".
Июнь должен стать важным для Украины относительно переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский
Президент Зеленский считает, что июнь должен стать важным для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
В минобороны рф заявили о сбитии ночью 5 дронов
Пять украинских беспилотников были сбиты над территорией россии в ростовской и белгородской областях в ночь на 12 апреля, сообщает министерство обороны россии.
Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали, в области из-за атак рф горел лес, есть пострадавшие - ОВА
Около 20 населенных пунктов Харьковской области были обстреляны, что привело к ранениям и материальному ущербу, но обстрелов самого Харькова не зафиксировано.
В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона точечные отключения света - Вилкул
В Кривом Роге из-за обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар на объекте энергетики, что повлекло частичное обесточивание города до 3 часов ночи. Сейчас есть только точечные отключения некоторых объектов.
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов
Враг обстрелял четыре громады в Сумской области, в результате чего зафиксировано 39 взрывов. Бил из артиллерии, минометов, также сбросил мину.
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА
Украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник Shahed в Николаевской области в ночь на 12 апреля.
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы населенных пунктов, повредив 7 частных домов и объект критической инфраструктуры, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 беспилотник "Шахед" во время ночного налета.
Удар рф по Николаеву: количество жертв возросло
37-летний мужчина скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных во время обстрела в Николаевской области.