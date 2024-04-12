В Белом доме отреагировали на массированную атака рф на энергетику Украины: призвали Конгресс одобрить помощь для предоставления большего количества ПВО

В Белом доме в очередной раз призвали Конгресс США принять дополнительное финансирование для Украины, чтобы Вашингтон смог обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны, указав, что массированная атака рф на энергетическую систему Украины в ночь на 11 апреля стала еще одним "ужасным напоминанием" о том, что потребность Украины критическая. Об этом на брифинге в четверг, 11 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет УНН.

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"Ночью (в ночь на 11 апреля - ред.) россия осуществила еще одну большую серию воздушных атак на энергосистему Украины, поскольку владимир путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить их во тьму", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что россия нанесла удары по крупнейшей электростанции в Киевской области, а также по энергообъектам еще в пяти областях Украины.

"Как заявил президент Зеленский в последние дни, Украине нужно больше противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить свой народ и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые поставляет Иран", - указала пресс-секретарь Белого дома.

"Очевидно, нам нужно, чтобы Палата представителей - особенно республиканцы, очевидно, но, чтобы Палата представителей - приняла срочные меры для принятия двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности, чтобы мы могли направить Украине больше противовоздушной обороны", - отметила она.

"И позвольте мне исправиться. На самом деле это Палата представителей. Нам нужен спикер - спикер, который вынесет этот законопроект - в зал, потому что мы знаем, что получим подавляющую поддержку - республиканцев и демократов, очевидно. Итак, нам нужно увидеть вынесенным в зал этот законопроект, который был принят подавляющим большинством в Сенате", - сказала Жан-Пьер.

"Удары в Украине за последние 24 часа являются еще одним ужасным напоминанием о том, что потребность Украины критическая", - подытожила пресс-секретарь Белого дома.

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