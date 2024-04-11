Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий по помощи Украине - спикер Джонсон

Палата представителей вернулась к работе после пасхального перерыва. Конгрессмены продолжают обсуждать варианты будущего пакета помощи для Украины. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что спикер не ответил на вопрос журналистов о том, когда именно он планирует вынести пакет по финансированию дополнительной помощи Украине на голосование.

Что касается пакета о дополнительном финансировании, члены Палаты представителей продолжают активно обсуждать наши варианты дальнейших действий. Как вы знаете, по этому поводу существует много разных идей. Это очень сложный вопрос в очень сложное время. Время идет, и все здесь чувствуют неотложность этого. Но необходимо достичь консенсуса по этому вопросу. И это то, над чем мы работаем, - сказал Джонсон.

Джонсон также прокомментировал угрозы увольнением со стороны конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин, которая перед началом двухнедельного перерыва подала ходатайство об отставке спикера, если тот вынесет помощь Киеву на голосование.

Что касается Марджори Тейлор Грин, она - коллега, которую я всегда считал подругой. Мы с Марджори не спорим, думаю, ни о каких философских принципах. Мы оба консерваторы, но иногда расходимся во мнениях относительно стратегии, а также относительно того, что выносить на голосование и когда, и других вещей, - сказал Джонсон.

Он добавил, что не считает, что его отставка могла бы быть полезной для Республиканской партии.

Напомним

Белый дом обвиняет спикера Палаты представителей Джонсона в том, что он ищет оправдание, чтобы не ставить на голосование законопроект о помощи Украине, несмотря на двухпартийную поддержку.