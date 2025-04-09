Митч Макконнелл

Кэш Пател утвержден директором ФБР с минимальным перевесом в Сенате 51-49. Назначение произошло на фоне масштабных изменений в бюро после возвращения Трампа в Белый дом.
Сенат США с перевесом в 4 голоса утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения. Юрист-эколог без медицинского опыта возглавит систему здравоохранения США, несмотря на критику его взглядов относительно вакцинации.
Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями команды Дональда Трампа для обсуждения планов россии. Также состоялись встречи с высокопоставленными должностными лицами США и представителями бизнеса.
Канада изучает возможность введения тарифов на товары из США в ответ на угрозу Трампа вести 25% пошлину. Ежедневный торговый оборот между странами составляет 2,7 миллиарда долларов, а Канада является основным экспортером 36 штатов США.
Джон Тун стал новым лидером фракции Республиканской партии в Сенате США, победив кандидата от сторонников Трампа. Сенаторы продемонстрировали независимость от будущего президента, выбрав опытного политика.
Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев отказаться от длительного процесса утверждения кандидатур его будущей администрации. Три сенатора, претендующие на пост лидера республиканцев в Сенате, поддержали эту инициативу.
Во время визита в США Зеленский очертил план победы и просил разрешения на использование ракет большой дальности.
Президент Украины Зеленский встретится с лидерами обеих партий в Сенате и Палате представителей США 26 сентября. Будут обсуждаться вопросы поддержки Украины и ее потребности в противостоянии с Россией.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США 24 июля, чтобы "рассказать правду" о войне Израиля против ХАМАС в Секторе Газа на фоне напряженных отношений с президентом Джо Байденом.
Президент Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами Конгресса США, поблагодарив их за военную помощь Украине и обсудив необходимость дальнейшего развития систем противовоздушной обороны и дальнего радиолокационного контроля.
Президент Зеленский выразил глубокую благодарность Сенату США за одобрение жизненно важной помощи Украине, поблагодарив лидеров обеих партий за сильную двухпартийную поддержку.
Сенат США принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, который президент Байден обещает немедленно подписать, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину уже на этой неделе.
Ожидается, что Сенат США проголосует и утвердит большой пакет помощи Украине и другим союзникам США на сумму 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначен для Украины, после того, как Палата представителей приняла его при двухпартийной поддержке.
Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила Палату представителей за принятие законопроекта о помощи Украине, пообещав продолжать прилагать усилия для победы Украины, которая необходима для того, чтобы мир жил по принципу верховенства права.
Во время своего визита в США премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил разблокирование военной и финансовой помощи, американские инвестиции в украинскую экономику и использование замороженных российских активов.
Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять пакет помощи Украине и Израилю, одобренный Сенатом.
В свете нападения Ирана на Израиль Палата представителей Конгресса США на следующей неделе откажется от ранее объявленного графика, чтобы рассмотреть законопроект в поддержку Израиля.
С отставкой Макконнелла с должности лидера республиканцев в Сенате Украина теряет важного союзника в принятии двухпартийных пакетов помощи.
Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки объявил, что уйдет в отставку с поста лидера республиканцев в Сенате в ноябре 2024 года после почти двух десятилетий на этом посту.
Президент Байден подчеркнул настоятельную необходимость продолжения поддержки Конгрессом Украины против российского вторжения и принятия двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности для финансирования обороны и гуманитарной помощи парнерам, и Украине в частности.
Байден встретится с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление дополнительного финансирования Украине и предотвращения закрытия правительства.
Министр иностранных дел Украины выразил благодарность за одобрение Сенатом США более 60 миллиардов долларов помощи и заявил, что продолжение помощи поможет спасти жизни от российского террора и противодействия агрессии.
Сенат США утвердил более 60 миллиардов долларов помощи Украине, которая, по словам президента Зеленского, позволит спасать жизни людей от российского террора.
Законопроект о финансировании Украины и Израиля остается под угрозой провала из-за республиканских междоусобиц в США.
Каникулы в Конгрессе США оставляют нерешенными такие вопросы, как помощь Украине и безопасность границ, что делает январь непростым.
Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Украина освободит Крым в 2024 году, и уверяет в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США. Обе политические партии США поддерживают Украину в борьбе с "силами зла".
Данилов оптимистично настроен на то, что Конгресс США одобрит финансирование помощи Украине в январе, после заверений американских лидеров и двухпартийных усилий.
США оказывают Украине значительную военную и экономическую поддержку, включая усилия по борьбе с коррупцией и привлечению инвестиций для укрепления демократии и экономики Украины.
В январе Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине, а Шумер и Макконнелл заявят о прогрессе в переговорах, но признают, что есть нерешенные вопросы. Они имеют целью рассмотреть вопросы национальной безопасности, включая поддержку союзников, таких как Украина, после выхода из кризиса.
Лидеры Сената работают над компромиссом по безопасности границ и помощи Украине, но им придется вести трудные переговоры, и голосование, вероятно, будет отложено до окончания каникул.