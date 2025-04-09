Митч Макконнелл

Конгресс США не вернется к вопросу помощи Украине до января

В январе Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине, а Шумер и Макконнелл заявят о прогрессе в переговорах, но признают, что есть нерешенные вопросы. Они имеют целью рассмотреть вопросы национальной безопасности, включая поддержку союзников, таких как Украина, после выхода из кризиса.