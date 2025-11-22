"Мало гибкости": FT узнала детали переговоров Дрисколла с европейскими послами в Киеве на фоне ультиматума по мирному плану

Администрация президента США Дональда Трампа заявила украинским и европейским чиновникам, что возможностей для переговоров по плану прекращения войны с Россией мало, на фоне того, как "США оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы тот подписал соглашение, составленное с помощью Москвы, до четверга", сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил европейским послам и западным чиновникам на "непростой" встрече в Киеве поздно в пятницу, что он "оптимистично настроен, что сейчас время для мира", но "предупредил, что Вашингтон проявит мало гибкости", пишет издание.

"Мы не обсуждаем детали", - сказал он, по словам высокопоставленного европейского чиновника на встрече в киевской резиденции временной поверенной в делах США Джули Дэвис. Один высокопоставленный европейский чиновник назвал тон встречи "тошнотворным".

Новости о киевской дискуссии, а также комментарии президента США Дональда Трампа в пятницу о том, что Украине "придется, чтобы понравилось" соглашение Вашингтона, побудили европейских лидеров, собравшихся на встречу G20 в Йоханнесбурге, до поздней ночи обсуждать, как вмешаться, отмечает издание.

Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп

Пришло время, чтобы те, кто шептал Трампу, начали кричать - сказал один из чиновников, проинформированный об обсуждении.

Встреча в Киеве состоялась через день после того, как появился 28-пунктный план США. По словам присутствующих европейских чиновников, "обсуждение быстро занесло в сторону".

Дэвис сказала присутствующим, что "как бы мы ни могли поддерживать Украину в продолжении войны, существуют пределы", сказал один из присутствующих послов.

"Есть веские признаки того, что Россия имеет мощную промышленную базу, и это вопрос времени, когда Украине придется заключить соглашение", – сказала она, по словам посла.

Дрисколл появился поздно и добавил к своим комментариям ненормативную лексику, по словам присутствующих. "Нам нужно закончить это дерьмо", – сказал он.

"Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но честная оценка американских военных заключается в том, что Украина находится в очень плохой позиции, и сейчас лучшее время для мира", - продолжил Дрисколл.

Он добавил, что "гарантии безопасности являются частью этого" соглашения США и будут обсуждены с европейскими и украинскими лидерами в ближайшие дни, пишет издание.

WSJ узнала о рамках США по гарантиям безопасности для Украины: что предполагается

Высокопоставленный европейский чиновник на встрече сказал, что Дэвис и Дрисколл настаивали на том, чтобы президент Зеленский подписал соглашение до американского Дня благодарения, в четверг, 27 ноября.

США хотят, чтобы Украина подписала мирный план до Дня благодарения - СМИ

"У нас узкое окно для мира - президент Трамп хочет мира сейчас, - сказал Дрисколл, согласно тексту, предоставленному Financial Times высокопоставленным западным чиновником, который присутствовал на встрече. - Чем больше поваров на кухне, тем труднее с этим справиться".

В телевизионном обращении ранее в пятницу Зеленский предупредил нацию, что она рискует "быть вынужденной выбирать между потерей поддержки США или потерей достоинства в условиях жесткого мира с Россией", отмечает издание.

Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский

Комментарии украинского лидера прозвучали через день после того, как Дрисколл представил ему план из 28 пунктов, "который пересек несколько красных линий Киева", пишет издание.

В пятницу Трамп ответил на комментарии Зеленского в Овальном кабинете, заявив, что украинскому президенту "придется, чтобы понравилось" план США. "В какой-то момент ему придется что-то принять", - указал он.

Послы ЕС и чиновники на встрече в Киеве, как отмечает издание, назвали сообщения из США "шокирующими".

Официальный представитель США, присутствовавший в зале, сказал, что встреча была "позитивной, прямолинейной и уважительной".

"Состоялся хороший обмен мнениями, министр Дрисколл ответил на столько вопросов, сколько позволяло время, как можно полнее", - сказал чиновник США.

Один западный чиновник заявил, что дипломаты на встрече считали, что США используют политическую слабость Зеленского на фоне внутреннего коррупционного скандала, чтобы попытаться быстро заключить соглашение.

Может усматривать блеф: The Times разъяснила, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана

Некоторые послы ЕС на встрече "представили предложение США как стратегическую победу для России", пишет издание. Дэвис возразила, что потеря 1 миллиона солдат - по оценкам США, такие потери россиян с момента начала полномасштабного вторжения Владимира Путина в 2022 году - не является победой, пишет издание.

"В конце встречи послы ЕС утверждали, что вместо того, чтобы заключать соглашение сейчас, нужно большее давление на Россию. Американцы заявили, что предложенное - это лучшее, чего Украина может ожидать", - говорится в публикации.

"Оказывается, это даже хуже, чем мы думали", - сказал другой высокопоставленный европейский чиновник, который был проинформирован о встрече.

На этом фоне были организованы двусторонние переговоры между европейскими лидерами, собравшимися в Йоханнесбурге на саммит G20.

Европейские лидеры обсудят план США и рф по прекращению войны в Украине с Зеленским и на полях G20 - Bloomberg

"Встречи, продолжавшиеся до ночи, включали премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, и были сосредоточены на поиске способа убедить Трампа замедлить свое требование к Украине принять предложение", - пишет издание.

Предложенный мирный план также вызвал критику со стороны некоторых лидеров республиканцев в США.

Сенатор Митч Макконнелл заявил, что Путин "весь год пытался выставить президента Трампа дураком", добавив, что "вознаграждение за российскую резню будет катастрофическим для интересов Америки".

Напомним

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США". Один из источников, говоривший на условиях анонимности, отметил, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга, 27 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Британии и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии