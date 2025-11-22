Может усматривать блеф: The Times разъяснила, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп может считать, что Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться лучшей сделки. Трамп утверждает, что он уже разрешил восемь войн, и отчаянно хочет, чтобы Украина стала девятой, чтобы укрепить его шансы на Нобелевскую премию мира в следующем году.
Президент США Дональд Трамп может считать, что для прекращения войны быстрее давить на Президента Украины Владимира Зеленского, чем на главу кремля владимира путина, и для Трампа украинский президент "пытается блефовать, чтобы добиться лучшей сделки", сообщает британское издание The Times, пишет УНН.
Несмотря на лоббирование европейцев, фундаментальный взгляд Трампа на конфликт не изменился с момента встречи в Овальном кабинете в феврале. Для Трампа Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться лучшей сделки с проигрышной картой. Президент США считает, что все козыри в руках путина
"Поэтому, пожалуй, неудивительно, что 28-пунктный мирный план, который просочился на этой неделе после того, как его представили Зеленскому, сильно перекошен в пользу россии", - отмечает издание.
Зеленский, отмечает издание, "не сразу осудил план, поскольку он не может рисковать гневом Трампа, но у него очень мало времени, чтобы избежать навязывания Украине неудовлетворительного мира".
"Сначала Трамп пообещал решить войну в Украине в течение дня после возвращения в Белый дом. Президент утверждает, что он уже разрешил восемь войн, и отчаянно хочет, чтобы Украина стала девятой, чтобы укрепить его шансы на Нобелевскую премию мира в следующем году", - говорится в публикации.
Однако, после неудачной ночи выборов республиканцев на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси в этом месяце, Трамп, как пишет издание, "осознает, что ему нужно больше говорить о проблемах стоимости жизни, которые влияют на американских избирателей, а не хвастаться своими усилиями по достижению мира между Азербайджаном и Арменией, если он хочет добиться успеха на промежуточных выборах в следующем году".
"Пытаясь вернуться к своей внутренней повестке дня, Трамп может считать, что быстрее давить на Зеленского, чем на путина, чтобы прекратить войну, поскольку в этой игре в покер он считает, что именно у украинского президента нет карт", - сказано в публикации.