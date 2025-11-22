$42.150.00
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 31336 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 29747 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 32006 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 28923 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34056 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19134 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 18390 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 17354 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 41684 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Может усматривать блеф: The Times разъяснила, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Президент США Дональд Трамп может считать, что Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться лучшей сделки. Трамп утверждает, что он уже разрешил восемь войн, и отчаянно хочет, чтобы Украина стала девятой, чтобы укрепить его шансы на Нобелевскую премию мира в следующем году.

Может усматривать блеф: The Times разъяснила, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана

Президент США Дональд Трамп может считать, что для прекращения войны быстрее давить на Президента Украины Владимира Зеленского, чем на главу кремля владимира путина, и для Трампа украинский президент "пытается блефовать, чтобы добиться лучшей сделки", сообщает британское издание The Times, пишет УНН.

Несмотря на лоббирование европейцев, фундаментальный взгляд Трампа на конфликт не изменился с момента встречи в Овальном кабинете в феврале. Для Трампа Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться лучшей сделки с проигрышной картой. Президент США считает, что все козыри в руках путина

- пишет The Times.

"Поэтому, пожалуй, неудивительно, что 28-пунктный мирный план, который просочился на этой неделе после того, как его представили Зеленскому, сильно перекошен в пользу россии", - отмечает издание.

Зеленский, отмечает издание, "не сразу осудил план, поскольку он не может рисковать гневом Трампа, но у него очень мало времени, чтобы избежать навязывания Украине неудовлетворительного мира".

"Сначала Трамп пообещал решить войну в Украине в течение дня после возвращения в Белый дом. Президент утверждает, что он уже разрешил восемь войн, и отчаянно хочет, чтобы Украина стала девятой, чтобы укрепить его шансы на Нобелевскую премию мира в следующем году", - говорится в публикации.

Однако, после неудачной ночи выборов республиканцев на губернаторских выборах в Вирджинии и Нью-Джерси в этом месяце, Трамп, как пишет издание, "осознает, что ему нужно больше говорить о проблемах стоимости жизни, которые влияют на американских избирателей, а не хвастаться своими усилиями по достижению мира между Азербайджаном и Арменией, если он хочет добиться успеха на промежуточных выборах в следующем году".

"Пытаясь вернуться к своей внутренней повестке дня, Трамп может считать, что быстрее давить на Зеленского, чем на путина, чтобы прекратить войну, поскольку в этой игре в покер он считает, что именно у украинского президента нет карт", - сказано в публикации.

Юлия Шрамко

