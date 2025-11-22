Может усматривать блеф: The Times разъяснила, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана

Президент США Дональд Трамп может считать, что Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться лучшей сделки. Трамп утверждает, что он уже разрешил восемь войн, и отчаянно хочет, чтобы Украина стала девятой, чтобы укрепить его шансы на Нобелевскую премию мира в следующем году.