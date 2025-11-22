Може вбачати блеф: The Times роз'яснило, що може думати Трамп про позицію Зеленського на тлі мирного плану
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп може вважати, що Володимир Зеленський намагається блефувати, щоб досягти кращої угоди. Трамп стверджує, що він уже розв'язав вісім війн, і відчайдушно хоче, щоб Україна стала дев'ятою, щоб зміцнити його шанси на Нобелівську премію миру наступного року.
Президент США Дональд Трамп може вважати, що для припинення війни швидше тиснути на Президента України Володимира Зеленського, ніж на главу кремля володимира путіна, і для Трампа український президент "намагається блефувати, щоб досягти кращої угоди", повідомляє британське видання The Times, пише УНН.
Попри лобіювання європейців, фундаментальний погляд Трампа на конфлікт не змінився з моменту зустрічі в Овальному кабінеті в лютому. Для Трампа Зеленський намагається блефувати, щоб досягти кращої угоди з програшною карткою. Президент США вважає, що всі козирі в руках путіна
"Тому, мабуть, не дивно, що 28-пунктний мирний план, який просочився цього тижня після того, як його представили Зеленському, сильно перекошений на користь росії", - зауважує видання.
Зеленський, зазначає видання, "не одразу засудив план, оскільки він не може ризикувати гнівом Трампа, але у нього дуже мало часу, щоб уникнути нав'язування Україні незадовільного миру".
"Спочатку Трамп пообіцяв вирішити війну в Україні протягом дня після повернення до Білого дому. Президент стверджує, що він уже розв'язав вісім війн, і відчайдушно хоче, щоб Україна стала дев'ятою, щоб зміцнити його шанси на Нобелівську премію миру наступного року", - ідеться у публікації.
Однак, після невдалої ночі виборів республіканців на губернаторських виборах у Вірджинії та Нью-Джерсі цього місяця, Трамп, як пише видання, "усвідомлює, що йому потрібно більше говорити про проблеми вартості життя, які впливають на американських виборців, а не вихвалятися своїми зусиллями щодо досягнення миру між Азербайджаном та Вірменією, якщо він хоче досягти успіху на проміжних виборах наступного року".
"Намагаючись повернутися до свого внутрішнього порядку денного, Трамп може вважати, що швидше тиснути на Зеленського, ніж на путіна, щоб припинити війну, оскільки в цій грі в покер він вважає, що саме в українського президента немає карт", - сказано у публікації.