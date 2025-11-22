Може вбачати блеф: The Times роз'яснило, що може думати Трамп про позицію Зеленського на тлі мирного плану

$42.150.00
48.520.00
ukenru
21 листопада, 21:58 • 15852 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 31705 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 29959 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 32206 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 29074 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 34206 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 19180 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 18400 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17359 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 41780 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
99%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
військові рф намагалися прорватись у Новоданилівку та Малу Токмачку на Запоріжжі - DeepState Photo21 листопада, 23:50 • 5490 перегляди
Платили, щоби вбивати: Італія розслідує справу "снайперів-туристів", які полювали на людей у Сараєво22 листопада, 01:45 • 10114 перегляди
"Без України про Україну нічого не повинно бути" - фон Дер Ляйєн про розмову із Зеленським22 листопада, 03:32 • 6600 перегляди
Африка тріщить по швах: величезні розколини поглинають цілі міста, під загрозою мільйони людейPhoto04:03 • 12959 перегляди
Словаччина підтримує мирний план США: росію хочуть повернути в число "великих держав"04:20 • 7374 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 28917 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 26449 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 34206 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 41780 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 39931 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo08:13 • 1970 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto07:49 • 2136 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 28917 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 35977 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 50174 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
The Guardian

Може вбачати блеф: The Times роз'яснило, що може думати Трамп про позицію Зеленського на тлі мирного плану

Київ • УНН

 • 718 перегляди

Президент США Дональд Трамп може вважати, що Володимир Зеленський намагається блефувати, щоб досягти кращої угоди. Трамп стверджує, що він уже розв'язав вісім війн, і відчайдушно хоче, щоб Україна стала дев'ятою, щоб зміцнити його шанси на Нобелівську премію миру наступного року.

Може вбачати блеф: The Times роз'яснило, що може думати Трамп про позицію Зеленського на тлі мирного плану

Президент США Дональд Трамп може вважати, що для припинення війни швидше тиснути на Президента України Володимира Зеленського, ніж на главу кремля володимира путіна, і для Трампа український президент "намагається блефувати, щоб досягти кращої угоди", повідомляє британське видання The Times, пише УНН.

Попри лобіювання європейців, фундаментальний погляд Трампа на конфлікт не змінився з моменту зустрічі в Овальному кабінеті в лютому. Для Трампа Зеленський намагається блефувати, щоб досягти кращої угоди з програшною карткою. Президент США вважає, що всі козирі в руках путіна

- пише The Times.

"Тому, мабуть, не дивно, що 28-пунктний мирний план, який просочився цього тижня після того, як його представили Зеленському, сильно перекошений на користь росії", - зауважує видання.

Зеленський, зазначає видання, "не одразу засудив план, оскільки він не може ризикувати гнівом Трампа, але у нього дуже мало часу, щоб уникнути нав'язування Україні незадовільного миру".

"Спочатку Трамп пообіцяв вирішити війну в Україні протягом дня після повернення до Білого дому. Президент стверджує, що він уже розв'язав вісім війн, і відчайдушно хоче, щоб Україна стала дев'ятою, щоб зміцнити його шанси на Нобелівську премію миру наступного року", - ідеться у публікації.

Однак, після невдалої ночі виборів республіканців на губернаторських виборах у Вірджинії та Нью-Джерсі цього місяця, Трамп, як пише видання, "усвідомлює, що йому потрібно більше говорити про проблеми вартості життя, які впливають на американських виборців, а не вихвалятися своїми зусиллями щодо досягнення миру між Азербайджаном та Вірменією, якщо він хоче досягти успіху на проміжних виборах наступного року".

"Намагаючись повернутися до свого внутрішнього порядку денного, Трамп може вважати, що швидше тиснути на Зеленського, ніж на путіна, щоб припинити війну, оскільки в цій грі в покер він вважає, що саме в українського президента немає карт", - сказано у публікації.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Нью-Джерсі
The Times
Білий дім
Вірджинія
Дональд Трамп
Вірменія
Азербайджан
Володимир Зеленський
Україна