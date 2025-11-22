Може вбачати блеф: The Times роз'яснило, що може думати Трамп про позицію Зеленського на тлі мирного плану

Президент США Дональд Трамп може вважати, що Володимир Зеленський намагається блефувати, щоб досягти кращої угоди. Трамп стверджує, що він уже розв'язав вісім війн, і відчайдушно хоче, щоб Україна стала дев'ятою, щоб зміцнити його шанси на Нобелівську премію миру наступного року.