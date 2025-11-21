$42.150.06
13:06
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:55
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии
12:43
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии

Киев • УНН

 1414 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Британии и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидерами Франции, Великобритании и Германии план США по миру для Украины и всей Европы - "скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе", передает УНН.

Детали

Президент Украины подтвердил, что состоялся совместный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также поблагодарил их за поддержку Украины.

Обсудили план по миру для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены 

- сообщил Глава государства.

По словам Зеленского, лидеры "скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе".

Мерц, Макрон и Стармер провели переговоры с Зеленским и подтвердили поддержку Украины - Берлин21.11.25, 14:30

Напомним

Ранее сообщалось, что европейские лидеры - канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер - должны были провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно "плана США и России по прекращению войны в Украине", а в субботу в ЮАР европейские лидеры проведут встречу в рамках встречи G20, "чтобы наметить дальнейшие шаги".

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине. 

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что план завершения войны в Украине, который поддерживает Дональд Трамп, постоянно меняется, но он является хорошим для обеих сторон. США работают над его реализацией и ведут переговоры с Украиной и Россией.

Антонина Туманова

