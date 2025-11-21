План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Британии и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидерами Франции, Великобритании и Германии план США по миру для Украины и всей Европы - "скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе", передает УНН.
Детали
Президент Украины подтвердил, что состоялся совместный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также поблагодарил их за поддержку Украины.
Обсудили план по миру для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды для завершения этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены
По словам Зеленского, лидеры "скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе".
Напомним
Ранее сообщалось, что европейские лидеры - канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер - должны были провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно "плана США и России по прекращению войны в Украине", а в субботу в ЮАР европейские лидеры проведут встречу в рамках встречи G20, "чтобы наметить дальнейшие шаги".
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
Зеленский в четверг сообщил министру армии США Дину Дрисколлу, что готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования в Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что план завершения войны в Украине, который поддерживает Дональд Трамп, постоянно меняется, но он является хорошим для обеих сторон. США работают над его реализацией и ведут переговоры с Украиной и Россией.