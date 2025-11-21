Мерц, Макрон и Стармер провели переговоры с Зеленским и подтвердили поддержку Украины - Берлин
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Они подтвердили полную поддержку Украины и обсудили усилия США по прекращению войны, подчеркнув необходимость одобрения европейских партнеров для любого мирного соглашения.
Детали
Спикер канцлера Германии Фридриха Мерца только что подтвердил, что "Мерц, Эммануэль Макрон от Франции и Кир Стармер от Великобритании разговаривали с Президентом Украины Владимиром Зеленским ранее сегодня утром".
В заявлении, опубликованном на немецком языке, говорится, что лидеры подтвердили свою "непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру".
Лидеры также "приветствовали усилия США по прекращению войны в Украине", включая предложения по подтверждению суверенитета Украины и предоставлению "надежных" гарантий безопасности, и намерены "тесно координировать" дальнейшие действия по этому вопросу.
Они также отметили, что "будут продолжать стремиться к цели защиты жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе", подчеркнув, что нынешняя линия соприкосновения должна служить "отправной точкой" для любых территориальных дискуссий.
Но, что, как отмечает издание, самое важное, они также отметили, что любое мирное соглашение, "касающееся европейских государств, Европейского Союза или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или консенсуса среди союзников".
Ранее сообщалось, что европейские лидеры - канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер - должны были провести телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно "плана США и россии по прекращению войны в Украине", а в субботу в ЮАР европейские лидеры проведут встречу в рамках встречи G20, "чтобы наметить дальнейшие шаги".
