Канцлер Германии отменил встречи ради переговоров с Зеленским и Трампом - Bild
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил ряд встреч в пятницу для переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Переговоры касаются ситуации в Украине, в частности 28-пунктного плана Трампа.
Для переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц внезапно отменил ряд встреч, сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу отменил несколько встреч в сжатые сроки. Как стало известно Bild из офиса канцлера, он попросил руководителя своего аппарата Торстена Фрая посетить встречу вместо него из-за "внутренних обсуждений и запланированных телефонных звонков по ситуации в Украине".
Мерц проведет переговоры, среди прочих, с президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским
Переговоры в так называемом формате E3 - между Зеленским, Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером - также были запланированы на сегодня. Было заявлено, что детали следующих телефонных звонков будут обнародованы только "после консультации с участниками".
"Основное внимание, несомненно, сосредоточено на 28-пунктном плане Трампа для Украины", - отмечает издание.