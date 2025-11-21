$42.150.06
13:06 • 694 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:55 • 1362 просмотра
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии
12:43 • 1406 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38 • 12043 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 13326 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 17545 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 22917 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29384 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 42559 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23109 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Бильд

Канцлер Германии отменил встречи ради переговоров с Зеленским и Трампом - Bild

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил ряд встреч в пятницу для переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Переговоры касаются ситуации в Украине, в частности 28-пунктного плана Трампа.

Канцлер Германии отменил встречи ради переговоров с Зеленским и Трампом - Bild

Для переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц внезапно отменил ряд встреч, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу отменил несколько встреч в сжатые сроки. Как стало известно Bild из офиса канцлера, он попросил руководителя своего аппарата Торстена Фрая посетить встречу вместо него из-за "внутренних обсуждений и запланированных телефонных звонков по ситуации в Украине".

Мерц проведет переговоры, среди прочих, с президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским

- по данным Bild.

Переговоры в так называемом формате E3 - между Зеленским, Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером - также были запланированы на сегодня. Было заявлено, что детали следующих телефонных звонков будут обнародованы только "после консультации с участниками".

Европейские лидеры обсудят план США и рф по прекращению войны в Украине с Зеленским и на полях G20 - Bloomberg

"Основное внимание, несомненно, сосредоточено на 28-пунктном плане Трампа для Украины", - отмечает издание.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кир Стармер
Бильд
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Украина