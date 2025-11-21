Канцлер Німеччини скасував зустрічі заради переговорів із Зеленським і Трампом - Bild

$42.150.06
48.520.22
ukenru
13:06 • 1640 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:55 • 3176 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
12:43 • 2864 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 13326 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 13939 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 18386 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 23148 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29416 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 43094 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23122 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.7м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30217 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 17127 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 27816 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 16014 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10532 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 13326 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 18386 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 28137 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 43094 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 61317 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10777 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30454 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 40608 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 54444 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 76257 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Ракетний комплекс "Панцир"

Канцлер Німеччини скасував зустрічі заради переговорів із Зеленським і Трампом - Bild

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував низку зустрічей у п'ятницю для переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Переговори стосуються ситуації в Україні, зокрема 28-пунктного плану Трампа.

Канцлер Німеччини скасував зустрічі заради переговорів із Зеленським і Трампом - Bild

Задля переговорів з Президентом України Володимир Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раптово скасував низку зустрічей, повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п'ятницю скасував кілька зустрічей у стислі терміни. Як стало відомо Bild з офісу канцлера, він попросив керівника свого апарату Торстена Фрая відвідати зустріч замість нього через "внутрішні обговорення та заплановані телефонні дзвінки щодо ситуації в Україні".

Мерц проведе переговори, серед інших, з президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським

- за даними Bild.

Переговори у так званому форматі E3 - між Зеленським, Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером - також були заплановані на сьогодні. Було заявлено, що деталі наступних телефонних дзвінків будуть оприлюднені лише "після консультації з учасниками".

Європейські лідери обговорять план США та рф щодо припинення війни в Україні із Зеленським та на полях G20 - Bloomberg21.11.25, 12:48 • 1910 переглядiв

"Основна увага, безсумнівно, зосереджена на 28-пунктному плані Трампа для України", - зазначає видання.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
Bild
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна