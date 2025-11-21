Канцлер Німеччини скасував зустрічі заради переговорів із Зеленським і Трампом - Bild
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував низку зустрічей у п'ятницю для переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Переговори стосуються ситуації в Україні, зокрема 28-пунктного плану Трампа.
Задля переговорів з Президентом України Володимир Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раптово скасував низку зустрічей, повідомляє Bild, пише УНН.
Деталі
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у п'ятницю скасував кілька зустрічей у стислі терміни. Як стало відомо Bild з офісу канцлера, він попросив керівника свого апарату Торстена Фрая відвідати зустріч замість нього через "внутрішні обговорення та заплановані телефонні дзвінки щодо ситуації в Україні".
Мерц проведе переговори, серед інших, з президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським
Переговори у так званому форматі E3 - між Зеленським, Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером - також були заплановані на сьогодні. Було заявлено, що деталі наступних телефонних дзвінків будуть оприлюднені лише "після консультації з учасниками".
"Основна увага, безсумнівно, зосереджена на 28-пунктному плані Трампа для України", - зазначає видання.