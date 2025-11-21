Мерц, Макрон і Стармер провели переговори із Зеленським і підтвердили підтримку України - Берлін
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони підтвердили повну підтримку України та обговорили зусилля США щодо припинення війни, наголосивши на необхідності схвалення європейських партнерів для будь-якої мирної угоди.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели розмову із Президентом України Володимиром Зеленським і підтверджують повну підтримку України, заявив речник канцлера Німеччини, повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щойно підтвердив, що "Мерц, Еммануель Макрон від Франції та Кір Стармер від Великої Британії розмовляли з Президентом України Володимиром Зеленським раніше сьогодні вранці".
У заяві, опублікованій німецькою мовою, йдеться, що лідери підтвердили свою "непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру".
Лідери також "привітали зусилля США щодо припинення війни в Україні", включаючи пропозиції щодо підтвердження суверенітету України та надання "надійних" гарантій безпеки, і мають намір "тісно координувати" подальші дії з цього питання.
Вони також зазначили, що "продовжуватимуть прагнути до мети захисту життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі", наголосивши, що нинішня лінія зіткнення повинна служити "відправною точкою" для будь-яких територіальних дискусій.
Але, що, як зазначає видання, найважливіше, вони також зазначили, що будь-яка мирна угода, "що стосується європейських держав, Європейського Союзу чи НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників".
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що європейські лідери - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр-міністр Кір Стармер - мали провести телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським щодо "плану США та росії щодо припинення війни в Україні", а в суботу у ПАР європейські лідери проведуть зустріч у межах зустрічі G20, "щоб намітити подальші кроки".
