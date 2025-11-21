$42.150.06
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:55 • 3200 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
12:43 • 2880 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 13347 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex
10:22 • 13948 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 18406 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 23153 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29418 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 43107 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23123 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Мерц, Макрон і Стармер провели переговори із Зеленським і підтвердили підтримку України - Берлін

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони підтвердили повну підтримку України та обговорили зусилля США щодо припинення війни, наголосивши на необхідності схвалення європейських партнерів для будь-якої мирної угоди.

Мерц, Макрон і Стармер провели переговори із Зеленським і підтвердили підтримку України - Берлін

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели розмову із Президентом України Володимиром Зеленським і підтверджують повну підтримку України, заявив речник канцлера Німеччини, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щойно підтвердив, що "Мерц, Еммануель Макрон від Франції та Кір Стармер від Великої Британії розмовляли з Президентом України Володимиром Зеленським раніше сьогодні вранці".

У заяві, опублікованій німецькою мовою, йдеться, що лідери підтвердили свою "непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру".

Лідери також "привітали зусилля США щодо припинення війни в Україні", включаючи пропозиції щодо підтвердження суверенітету України та надання "надійних" гарантій безпеки, і мають намір "тісно координувати" подальші дії з цього питання.

Вони також зазначили, що "продовжуватимуть прагнути до мети захисту життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі", наголосивши, що нинішня лінія зіткнення повинна служити "відправною точкою" для будь-яких територіальних дискусій.

Але, що, як зазначає видання, найважливіше, вони також зазначили, що будь-яка мирна угода, "що стосується європейських держав, Європейського Союзу чи НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що європейські лідери - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр-міністр Кір Стармер - мали провести телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським щодо "плану США та росії щодо припинення війни в Україні", а в суботу у ПАР європейські лідери проведуть зустріч у межах зустрічі G20, "щоб намітити подальші кроки".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кір Стармер
The Guardian
НАТО
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна