США хотят, чтобы Украина подписала мирный план до Дня благодарения - СМИ
Киев • УНН
Белый дом желает, чтобы Украина подписала 28-пунктный "рамочный" мирный план до Дня благодарения, что рассматривается как цель, а не жесткий срок. Переговоры ожидаются сложными и длительными.
Белый дом хочет, чтобы Украина подписала "рамочный" мирный план из 28 пунктов до Дня благодарения. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновников, передает УНН.
Детали
О желании, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский подписал предложение до следующего четверга, было сообщено украинскому правительству, хотя это рассматривается скорее как цель, чем как твердый срок, сказали чиновники.
Они добавили, что переговоры по прекращению войны в Украине, как ожидается, будут "достаточно сложными" и продлятся более недели, чтобы их согласовать.
Напомним
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии по американскому мирному плану. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.