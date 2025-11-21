Зеленский обсудил мирный план США с Вэнсом - СМИ

$42.150.06
48.520.22
ukenru
14:48 • 564 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
13:06 • 6268 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43 • 10083 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38 • 19823 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 16733 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 22607 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 24125 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29585 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 46144 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23210 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.5м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 34954 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto21 ноября, 06:53 • 20393 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты21 ноября, 08:00 • 33898 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN21 ноября, 08:07 • 19405 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 15433 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 19837 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 22617 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты21 ноября, 08:00 • 34097 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 46150 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 64350 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 15602 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 35130 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 42292 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 56032 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 77784 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Дипломатка

Зеленский обсудил мирный план США с Вэнсом - СМИ

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, во время которого обсуждался предложенный США мирный план. Этот 28-пунктовый план, обнародованный Axios, предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Зеленский обсудил мирный план США с Вэнсом - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудил предложенный США мирный план, со ссылкой на источник сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

Зеленский поговорил с вице-президентом Вэнсом и обсудил мирный план США, сообщает источник, осведомленный с ситуацией

- написал журналист Axios Равид.

Напомним

Издание Axios обнародовало 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Джей Ди Вэнс
Reuters
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина