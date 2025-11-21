Зеленский обсудил мирный план США с Вэнсом - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, во время которого обсуждался предложенный США мирный план. Этот 28-пунктовый план, обнародованный Axios, предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и обсудил предложенный США мирный план, со ссылкой на источник сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.
Зеленский поговорил с вице-президентом Вэнсом и обсудил мирный план США, сообщает источник, осведомленный с ситуацией
Напомним
Издание Axios обнародовало 28-пунктный план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.