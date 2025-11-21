$42.150.06
Зеленський обговорив мирний план США з Венсом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, під час якої обговорювався запропонований США мирний план. Цей 28-пунктовий план, оприлюднений Axios, передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Зеленський обговорив мирний план США з Венсом - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський поговорив з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та обговорив запропонований США мирний план, з посиланням на джерело  повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Зеленський поговорив з віце-президентом Венсом та обговорив мирний план США, повідомляє джерело, обізнане з ситуацією

- написав журналіст Axios Равід.

Нагадаємо

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.

Юлія Шрамко

