США хочуть, щоб Україна підписала мирний план до Дня подяки - ЗМІ
Київ • УНН
Білий дім бажає, щоб Україна підписала 28-пунктовий "рамковий" мирний план до Дня подяки, що розглядається як мета, а не твердий термін. Переговори очікуються складними та тривалими.
Білий дім хоче, щоб Україна підписала "рамковий" мирний план із 28 пунктів до Дня подяки. Про це повдіомляє NBC News, посилаючись на трьох американських чиновників, передає УНН.
Деталі
Про бажання, щоб Президент України Володимир Зеленський підписав пропозицію до наступного четверга, було повідомлено українському уряду, хоча це розглядається радше як мета, ніж як твердий термін, сказали чиновники.
Вони додали, що переговори щодо припинення війни в Україні, як очікується, будуть "досить складними" та триватимуть більше тижня, щоб їх узгодити.
Нагадаємо
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.