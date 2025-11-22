"Мало гнучкості": FT дізналося деталі переговорів Дрісколла з європейськими послами у Києві на тлі ультиматуму щодо мирного плану

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила українським та європейським чиновникам, що можливостей для переговорів щодо плану припинення війни з росією мало, на тлі того, як "США чинять тиск на Володимира Зеленського, щоб той підписав угоду, складену за допомогою москви, до четверга", повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Міністр армії США Деніел Дрісколл заявив європейським послам та західним чиновникам на "непростій" зустрічі в Києві пізно в п'ятницю, що він "оптимістично налаштований, що зараз час для миру", але "попередив, що Вашингтон проявить мало гнучкості", пише видання.

"Ми не обговорюємо деталі", - сказав він, за словами високопоставленого європейського чиновника на зустрічі в київській резиденції тимчасової повіреної у справах США Джулі Девіс. Один високопоставлений європейський чиновник назвав тон зустрічі "нудотним".

Новини про київську дискусію, а також коментарі президента США Дональда Трампа в п'ятницю про те, що Україні "доведеться, щоб сподобалася" угода Вашингтона, спонукали європейських лідерів, які зібралися на зустріч G20 у Йоганнесбурзі, до пізньої ночі обговорювати, як втрутитися, зазначає видання.

Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп

Настав час, щоб ті, хто шептав Трампа, почали кричати - сказав один із чиновників, поінформований про обговорення.

Зустріч у Києві відбулася через день після того, як з’явився 28-пунктний план США. За словами присутніх європейських чиновників, "обговорення швидко занесло у бік".

Девіс сказала присутнім, що "хоч би як ми могли підтримувати Україну в продовженні війни, існують межі", сказав один із присутніх послів.

"Є вагомі ознаки того, що росія має потужну промислову базу, і це питання часу, коли Україні доведеться укласти угоду", – сказала вона, за словами посла.

Дрісколл з’явився пізно і додав до своїх коментарів ненормативну лексику, за словами присутніх. "Нам потрібно закінчити це лайно", – сказав він.

"Збройні сили США люблять Україну та підтримують її, але чесна оцінка американських військових полягає в тому, що Україна перебуває у дуже поганій позиції, і зараз найкращий час для миру", - продовжив Дрісколл.

Він додав, що "гарантії безпеки є частиною цієї" угоди США і будуть обговорені з європейськими та українськими лідерами найближчими днями, пише видання.

WSJ дізналося про рамки США щодо гарантій безпеки для України: що передбачається

Високопоставлений європейський чиновник на зустрічі сказав, що Девіс і Дрісколл наполягали на тому, щоб президент Зеленський підписав угоду до американського Дня подяки, у четвер, 27 листопада.

США хочуть, щоб Україна підписала мирний план до Дня подяки - ЗМІ

"У нас вузьке вікно для миру - президент Трамп хоче миру зараз, - сказав Дрісколл, згідно з текстом, наданим Financial Times високопоставленим західним чиновником, який був присутній на зустрічі. - Чим більше кухарів на кухні, тим важче з цим впоратися".

У телевізійному зверненні раніше в п'ятницю Зеленський попередив націю, що вона ризикує "бути змушеною вибирати між втратою підтримки США або втратою гідності в умовах жорсткого миру з росією", зазначає видання.

Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський

Коментарі українського лідера прозвучали через день після того, як Дрісколл представив йому план із 28 пунктів, "який перетнув кілька червоних ліній Києва", пише видання.

У п'ятницю Трамп відповів на коментарі Зеленського в Овальному кабінеті, заявивши, що українському президенту "доведеться, щоб сподобався" план США. "У якийсь момент йому доведеться щось прийняти", - вказав він.

Посли ЄС та посадовці на зустрічі у Києві, як зазначає видання, назвали повідомлення з США "шокуючими".

Офіційний представник США, присутній у залі, сказав, що зустріч була "позитивною, прямолінійною та шанобливою".

"Відбувся хороший обмін думками, міністр Дрісколл відповів на стільки запитань, скільки дозволяв час, якомога повніше", - сказав чиновник США.

Один західний чиновник заявив, що дипломати на зустрічі вважали, що США використовують політичну слабкість Зеленського на тлі внутрішнього корупційного скандалу, щоб спробувати швидко укласти угоду.

Може вбачати блеф: The Times роз'яснило, що може думати Трамп про позицію Зеленського на тлі мирного плану

Деякі посли ЄС на зустрічі "представили пропозицію США як стратегічну перемогу для росії", пише видання. Девіс заперечила, що втрата 1 мільйона солдатів - за оцінками США, такі втрати росіян з моменту початку повномасштабного вторгнення володимира путіна у 2022 році - не є перемогою, пише видання.

"Наприкінці зустрічі посли ЄС стверджували, що замість того, щоб укладати угоду зараз, потрібен більший тиск на росію. Американці заявили, що запропоноване - це найкраще, чого Україна може очікувати", - ідеться у публікації.

"Виявляється, це навіть гірше, ніж ми думали", - сказав інший високопоставлений європейський чиновник, який був поінформований про зустріч.

На цьому тлі були організовані двосторонні переговори між європейськими лідерами, які зібралися в Йоганнесбурзі на саміт G20.

Європейські лідери обговорять план США та рф щодо припинення війни в Україні із Зеленським та на полях G20 - Bloomberg

"Зустрічі, що тривали до ночі, включали прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, і були зосереджені на пошуку способу переконати Трампа уповільнити свою вимогу до України прийняти пропозицію", - пише видання.

Запропонований мирний план також викликав критику з боку деяких лідерів республіканців у США.

Сенатор Мітч Макконнелл заявив, що путін "весь рік намагався виставити президента Трампа дурнем", додавши, що "винагорода за російську різанину буде катастрофічною для інтересів Америки".

Нагадаємо

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США". Одне з джерел, що говорило на умовах анонімності, зазначило, що США хочуть, аби Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.

План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини